Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гонтарева не будет подавать в суд на Коломойского

Комментариев: 0
Гонтарева акцентировала, что у нее не хватит средств на судебные процессы.
Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева
Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева
flickr.com

Бывший председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева не намерена подавать в суд на украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом она рассказала в интервью НВ.


“Я не собираюсь подавать никакие иски, потому что это уже будет вопрос юрисдикции. Согласно юрисдикции, иски надо подавать в Украине. Что же можно подавать в Украине, где коррумпированные суды и продажные прокуроры? А для чего мы будем с вами подавать? Только портить нервы“, - заявила Гонтарева.

Также Гонтарева акцентировала, что у нее не хватит средств на судебные процессы.

“Для Игоря Валерьевича Коломойского, наверное, судиться - это профессиональная деятельность“, - также отметила Гонтарева.

Стоит отметить, что 15 октября Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил апелляцию ПриватБанка, которая касалась решения Высокого суда Лондона о несоответствии юрисдикции иска госбанка к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и шести компаний.

Читай также: Вопрос ПриватБанка ключевой для инвесторов – Гончарук

Это означает, что всемирный арест на активы бывших владельцев Приватбанка на $ 3 млрд продолжено.

Напомним, Минфин не будет платить компенсацию Коломойскому.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram  

Поделись:
Теги: Гонтарева, Коломойский, Приватбанк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь