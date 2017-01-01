Гонтарева не будет подавать в суд на Коломойского

Гонтарева акцентировала, что у нее не хватит средств на судебные процессы.

Бывший председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева не намерена подавать в суд на украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом она рассказала в интервью НВ.



“Я не собираюсь подавать никакие иски, потому что это уже будет вопрос юрисдикции. Согласно юрисдикции, иски надо подавать в Украине. Что же можно подавать в Украине, где коррумпированные суды и продажные прокуроры? А для чего мы будем с вами подавать? Только портить нервы“, - заявила Гонтарева.

Также Гонтарева акцентировала, что у нее не хватит средств на судебные процессы.

“Для Игоря Валерьевича Коломойского, наверное, судиться - это профессиональная деятельность“, - также отметила Гонтарева.

Стоит отметить, что 15 октября Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил апелляцию ПриватБанка, которая касалась решения Высокого суда Лондона о несоответствии юрисдикции иска госбанка к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и шести компаний.

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Это означает, что всемирный арест на активы бывших владельцев Приватбанка на $ 3 млрд продолжено.

Напомним, Минфин не будет платить компенсацию Коломойскому.

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