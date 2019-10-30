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Большинство украинцев против продажи земли иностранцам

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Около половины граждан выступают против снятия моратория на продажу земли.
Украинцы не хотят быть фермерами
Украинцы не хотят быть фермерами
depositphotos.com

Большинство владельцев паев (70%) в случае введения рынка земель сельскохозяйственного назначения продолжат его обрабатывать или будут сдавать в аренду, 16% - намерены его продать. Таковы результаты опроса, который провела Социологическая группа “Рейтинг“.

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Около четверти опрошенных отметили, что имеют земельный пай: из них 6% - обрабатывают его самостоятельно, 17% - сдают в аренду.

42% респондентов отметили, что стоимость аренды земли сельскохозяйственного назначения должна устанавливаться государством.

Граждане считают, что цену на аренду земли должно устанавливать государство
Граждане считают, что цену на аренду земли должно устанавливать государство
ratinggroup.ua

18% опрошенных заявили, что хотели бы заниматься фермерством, 75% такого желания не имеют, а 3% уже являются фермерами.

Большинство украинцев не хочет содержать фермерское хозяйство
Большинство украинцев не хочет содержать фермерское хозяйство
ratinggroup.ua

Также исследователи затронули тему снятия моратория на продажу земли.

Около половины респондентов, а именно 53% выступаю против снятия моратория, 31% наоборот — выступают “за“.

69% выступают против продажи земли иностранцам. И лишь 7% выступают за то, чтобы продажу иностранцам разрешили уже сейчас.

Украинцы против продажи земли иностранцам
Украинцы против продажи земли иностранцам
ratinggroup.ua

70% считают, что владельцы паев должны иметь право продавать или дарить землю, но только украинским компаниям или гражданам Украины.

В опросе принимали участие жители Украины в возрасте от 18 лет.

Напомним, в Украине проведут инвентаризацию государственных земель.

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Теги: рынок земли, соцопрос, мораторий, продажа земли
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Комментариев (1)
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Антилох  (аноним)  30.10.2019, 16:46
Оценка:  0
Антилох
Продам мешок земли, дорого!))
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