Большинство украинцев против продажи земли иностранцам

Около половины граждан выступают против снятия моратория на продажу земли.

Украинцы не хотят быть фермерами depositphotos.com

Большинство владельцев паев (70%) в случае введения рынка земель сельскохозяйственного назначения продолжат его обрабатывать или будут сдавать в аренду, 16% - намерены его продать. Таковы результаты опроса, который провела Социологическая группа “Рейтинг“.

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Около четверти опрошенных отметили, что имеют земельный пай: из них 6% - обрабатывают его самостоятельно, 17% - сдают в аренду.

42% респондентов отметили, что стоимость аренды земли сельскохозяйственного назначения должна устанавливаться государством.

Граждане считают, что цену на аренду земли должно устанавливать государство ratinggroup.ua

18% опрошенных заявили, что хотели бы заниматься фермерством, 75% такого желания не имеют, а 3% уже являются фермерами.

Большинство украинцев не хочет содержать фермерское хозяйство ratinggroup.ua

Также исследователи затронули тему снятия моратория на продажу земли.

Около половины респондентов, а именно 53% выступаю против снятия моратория, 31% наоборот — выступают “за“.

69% выступают против продажи земли иностранцам. И лишь 7% выступают за то, чтобы продажу иностранцам разрешили уже сейчас.

Украинцы против продажи земли иностранцам ratinggroup.ua

70% считают, что владельцы паев должны иметь право продавать или дарить землю, но только украинским компаниям или гражданам Украины.

В опросе принимали участие жители Украины в возрасте от 18 лет.

Напомним, в Украине проведут инвентаризацию государственных земель.



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