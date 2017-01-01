Германия ответила на разрешение Дании по СП-2

Транзит газа через Украину должен сохраняться несмотря на строительство Северного потока-2, сообщил Штеффен Зайберт.

В Германии заявили, что транзит газа через Украину должен сохраняться несмотря на строительство Северного потока-2. Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает AP.

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Отвечая на вопрос, остаются ли какие-то политические препятствия для проекта после решения Дании, представитель правительства Германии сказал: “Мы всегда говорили, что у Северного потока-2 есть политическое измерение, и мы всегда говорили, что транзит газа через Украину должен сохраняться в будущем“.

Зайберт отметил, что Меркель обсуждала этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным два дня назад, и сказал, что Германия продолжает поддерживать трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейской Комиссией относительно транзита газа.

Как сообщалось, сегодня датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку Северного потока-2 по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Напомним, Нафтогаз отреагировал на решение Дании по СП-2.



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