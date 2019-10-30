В Кабмине рассказали, как прекратить рейдерство

По словам Дмитрия Дубилета, в Украине сократилось количество рейдерских захватов.

В Кабмине рассказали, как бороться с рейдерством depositphotos.com

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал о том, как можно остановить рейдерство в Украине, пишет Экономическая правда.

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Министр считает, что полностью прекратить практику незаконного захвата предприятий и имущества можно после того, как будет обновлено программное обеспечение, которое используют при регистрации прав собственности, а также государственные реестры.

“А вообще глубинная проблема рейдерства заключается в том, что программное обеспечение и те реестры, с которыми работают регистраторы - из прошлого века. Чтобы по-настоящему решить проблему рейдерства и не зависеть от человеческого фактора, нужно существенно обновить “софт“, и тогда можно будет на него накручивать нормальные антифрод-правила“, - сообщил Дубилет.

Чиновник также сообщил, что случаи рейдерских захватов сегодня существенно сократились. Это Дубилет связал с приходом новой “антирейдерской команды“ в Министерство юстиции.

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Дубилет сообщил, что ожидает скорого подписания президентом закона о борьбе с рейдерством, который Рада приняла 3 октября.

Напомним, Дубилет рассказал о своих приоритетных задачах.



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