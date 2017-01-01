В отделениях Укрпочты больше не будут продавать лотереи

В отделениях Укрпочты с 1 ноября 2019 года больше нельзя будет купить лотерею. Об этом глава предприятия Игорь Смелянский сообщил в Facebook.

“Поскольку мы пока еще не продали Главпочтамп под 5-звездочный отель, то чтобы не конкурировать с казино, в соответствии с запланированными решениями Верховной Рады, Укрпочта с 1 ноября окончательно прекратит продавать лотереи. Единственная азартная игра, в которую мы продолжим играть — это утверждение тарифов“, — заявил Смелянский, ссылаясь на зарегистрированный в парламенте законопроект о легализации игорного бизнеса.

Стоит отметить, что правительство предлагает установить специальные игорные зоны для размещения казино и залов игровых автоматов. Игорные зоны для осуществления деятельности казино будут устанавливаться в пятизвездочных отелях, а зал с автоматами можно будет ставить на территории отелей, которые имеют от трех до пяти звезд.

Напомним, Минфин оценил доход от игорного бизнеса.

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