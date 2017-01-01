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Депутаты не поддержали закон о сдерживании роста цен на газ

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Законопроект отправили на доработку.
Депутаты не поддержали закон о сдерживании роста цен на газ
Депутаты не поддержали закон о сдерживании роста цен на газ
depositphotos.com

Верховная Рада Украины отправила на доработку законопроект №1122 “О внесении изменений в закон “О рынке природного газа“ по упорядочению ценообразования и недопущения повышения цен и тарифов на природный газ“. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Депутаты решили, что проект следует доработать и отправили авторам - народным депутатам от фракции “Оппозиционная платформа - “За життя“. Такое решение поддержали 264 нардепа.

Поддержали проект лишь 90 парламентариев при 226 необходимых.

Проектом предлагалось провести перерасчет и снизить цены на природный газ для потребителей.

Напомним, в Нафтогазе сообщили, что Украина переживет отопительный сезон даже без транзита российского газа.

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Теги: газ, цены на газ, законопроект, За життя, депутаты
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