Нацбанк опустил курс доллара ниже 25 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже снизился на четыре копейки и составил 25,09 гривен за доллар, курс в покупке вырос на пять копеек – 25,06 гривен за доллар.

Национальный банк Украины на четверг, 31 октября, укрепил курс гривны по отношению к американскому доллару почти на 12 копеек – до 25,11 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 30 октября.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2499,5421 гривны (11,8384);

– 100 евро – 2775,9915 гривны (-10,3852).

На среду, 30 сентября, Нацбанк опустил курс гривны почти на пять копеек – до 25,11 гривен за доллар. На прошлой неделе гривна также преимущественно дешевела.

Напомним, в НБУ рассказали, как проверять подлинность купюр.

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