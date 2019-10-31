В Украине построят крупнейший ветропарк в Европе

На реализацию проекта планируют потратить сумму, эквивалентную 1% ВВП Украины. Вырабатываемой энергии хватит для 340 тысяч семей.

Норвежская компания NBT и китайская компания CRT подписали контракты о совместном проектировании и строительстве ветроэлектростанций Зофия-2 и Зофия-3 общей мощностью 750 мегаватт. Этот ветропарк будет крупнейшим в Европе, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 30 октября.

Отмечается, что ветроэлектростанции планируют построить в Запорожской области на побережье Азовского моря, возле Кирилловки. Читай также: Украинскими портами заинтересовались инвесторы из Китая, Катара и Сингапура На строительство привлекут 500 млн евро от экспортно-импортного банка Китая, Industrial Commercial Bank of China и China Construction Bank. Еще 250 млн евро планируют привлечь у других кредиторов.

Всего на реализацию проекта планируют потратить сумму, эквивалентную 1% ВВП Украины. Энергии, которую будет производить ВЭС, хватит для того, чтобы обеспечить электричеством 340 тысяч семей.

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