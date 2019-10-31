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МИД ждет распространения законов Евросоюза на СП-2

Комментариев: 5
Российский газопровод Северный поток-2 должен попадать под действие Третьего энергетического пакета, считают в Киеве.
В МИД Украины надеются, что СП-2 не будет работать на всю мощность
В МИД Украины надеются, что СП-2 не будет работать на всю мощность
nord-stream2.com

Министерство иностранных дел Украины рассчитывает на жесткую позицию Евросоюза в вопросе полного распространения обновленных правил Третьего энергетического пакета на газопровод Северный поток-2. Об этом сказала пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 30 октября.

“МИД известно о предоставлении органами власти Дании разрешения на проведение работ по строительству Северного потока-2. Позиция министерства остается неизменной – проект несет реальные угрозы безопасности региону Балтийского моря, а также вызовы энергетической безопасности Украины и других государств Восточной Европы“, – сказала Зеленко.

По ее словам, в украинском внешнеполитическом ведомстве убеждены, что сам факт того, что рассмотрение этого вопроса вызвало столько дискуссий в датском обществе, является подтверждением этих опасностей.

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Также Зеленко отметила, что введение Северного потока-2 в эксплуатацию позволит еще больше усилить доминирующие позиции российского Газпрома на европейском энергетическом рынке. Указанное заслуживает особого внимания в свете отказа российской стороны в ходе трехсторонних консультаций 28 сентября от предметного обсуждения параметров будущего контракта по транспортировке российского газа газопроводами Украины с 1 января 2020 года.

“В этом контексте, украинская сторона рассчитывает на твердую позицию ЕС в вопросе полного распространения обновленных правил Третьего энергетического пакета на проект Северный поток-2“, – подчеркнула спикер МИД Украины.

Вчера датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку Северного потока-2 по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Дания была последней страной, которая до сих пор не выдавала разрешение на строительство российского газопровода.

Напомним, Германия ответила на разрешение Дании по СП-2.

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Теги: Украина, газ, МИД Украины, Газпром, Дания, МИД, Северный поток, газопровод
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Комментариев (5)
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DmitriyMakarov    31.10.2019, 12:08
Оценка:  +3
DmitriyMakarov
Все о чем вещали майднутые пророки не сбылось - Россия не развалилась, Крымский мост построен, ЧМ по футболу Россия успешно провела, Южный поток построен, Северный поток-2 строится в срок, Крым никто не отдал и не отдаст, Донбасс не покорился, В НАТО не берут, про ЕС уже и не вспоминают. Зрада!
Люблю_Украину    31.10.2019, 12:26
Оценка:  +2
Люблю_Украину
у человекообразных память на +/- 2 недели при нынешней информ нагрузке. Поэтому что там было 1-5 лет назад и почему сейчас такая хреновая жизнь никто даже и не помнит из среднестатистических граждан
Антибес    31.10.2019, 11:47
Оценка:  +2
Антибес
В Киеве знают как лучше будет для Дании?Ахахахахахахаха!!!Ноту лучше бы готовили очередную,а не совали свои свинные рыла во внутренние дела других стран!!!)))))
addinol2008    31.10.2019, 12:07
Оценка:  -4
addinol2008
федераст ты бы сое свинное рыло за поребриком оставил
Антибес    31.10.2019, 12:12
Оценка:  +1
Антибес
Что хyecoc номерной,не нравится правда?А ты поскачи пару часов подряд и тебя обязательно попустит,гнойная ты парчушка!)))))
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