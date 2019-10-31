МИД ждет распространения законов Евросоюза на СП-2
Министерство иностранных дел Украины рассчитывает на жесткую позицию Евросоюза в вопросе полного распространения обновленных правил Третьего энергетического пакета на газопровод Северный поток-2. Об этом сказала пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 30 октября.
“МИД известно о предоставлении органами власти Дании разрешения на проведение работ по строительству Северного потока-2. Позиция министерства остается неизменной – проект несет реальные угрозы безопасности региону Балтийского моря, а также вызовы энергетической безопасности Украины и других государств Восточной Европы“, – сказала Зеленко.
Читай также: Нафтогаз отреагировал на решение Дании по СП-2
Также Зеленко отметила, что введение Северного потока-2 в эксплуатацию позволит еще больше усилить доминирующие позиции российского Газпрома на европейском энергетическом рынке. Указанное заслуживает особого внимания в свете отказа российской стороны в ходе трехсторонних консультаций 28 сентября от предметного обсуждения параметров будущего контракта по транспортировке российского газа газопроводами Украины с 1 января 2020 года.
“В этом контексте, украинская сторона рассчитывает на твердую позицию ЕС в вопросе полного распространения обновленных правил Третьего энергетического пакета на проект Северный поток-2“, – подчеркнула спикер МИД Украины.
Вчера датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку Северного потока-2 по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.
Дания была последней страной, которая до сих пор не выдавала разрешение на строительство российского газопровода.
Напомним, Германия ответила на разрешение Дании по СП-2.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил