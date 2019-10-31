МИД ждет распространения законов Евросоюза на СП-2

По ее словам, в украинском внешнеполитическом ведомстве убеждены, что сам факт того, что рассмотрение этого вопроса вызвало столько дискуссий в датском обществе, является подтверждением этих опасностей.

Читай также: Нафтогаз отреагировал на решение Дании по СП-2



Также Зеленко отметила, что введение Северного потока-2 в эксплуатацию позволит еще больше усилить доминирующие позиции российского Газпрома на европейском энергетическом рынке. Указанное заслуживает особого внимания в свете отказа российской стороны в ходе трехсторонних консультаций 28 сентября от предметного обсуждения параметров будущего контракта по транспортировке российского газа газопроводами Украины с 1 января 2020 года.