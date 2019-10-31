Путин готов снизить цены на газ для Украины

Президент России также призвал к обнулению судебных претензий между Газпромом и Нафтогазом Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам о поставках в Украину газа по значительно сниженным ценам, а также о транзите. Об этом он сообщил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передают РИА Новости.

По его словам, Россия готова начать “конструктивную работу“ по этим направлениям.

“Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа в Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, по которой потребители российского газа получают в Украине этот газ сегодня“, - заявил Путин.

Говоря о состоявшемся на днях в Брюсселе очередном раунде консультаций по газу, Путин упомянул об оценке, которую дали некоторые чиновники Еврокомиссии.

“Мы знаем оценки некоторых чиновников Евросоюза, Еврокомиссии по поводу того, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся. Мы считаем, что они были конструктивными, причем со всех сторон“, - сообщин он.

Путин также призвал к обнулению судебных претензий между Газпромом и Нафтогазом Украины, связанных с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа.

“Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования со всех сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа в Украину. Причём со значительным снижением цены - в отличие от той, по которой потребители российского газа получают (его - ред.) в Украине сегодня“, - сказал Путин. “А то, что это российский газ - сомнений нет. Никакого реверса там нет, это ложный реверс. Но бог с ним, с этим ложным реверсом. Главное, что выгоды Украины очевидны и для конечных потребителей - и для комбыта, для граждан, и для экономики в целом“, - сказал Путин.

Путин также назвал абсурдными претензии Антимонопольного комитета Украины к Газпрому на $7 млрд.

“Что касается переговоров в Брюсселе, которые прошли позавчера. Мы знаем оценки некоторых чиновников ЕС по поводу того, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся. Мы считаем их конструктивными, причём со всех сторон, включая и наших украинских партнеров“, - сказал Путин. “Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды за то, что он (Газпром - ред.) занимает монопольное место на транзитном рынке Украины. Хотя Газпром ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Но это просто абсурд“, - добавил российский президент.

Напомним, Нафтогаз готовит новый иск против Газпрома.

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