Путин готов снизить цены на газ для Украины
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам о поставках в Украину газа по значительно сниженным ценам, а также о транзите. Об этом он сообщил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передают РИА Новости.
По его словам, Россия готова начать “конструктивную работу“ по этим направлениям.
“Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа в Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, по которой потребители российского газа получают в Украине этот газ сегодня“, - заявил Путин.
“Мы знаем оценки некоторых чиновников Евросоюза, Еврокомиссии по поводу того, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся. Мы считаем, что они были конструктивными, причем со всех сторон“, - сообщин он.
Путин также призвал к обнулению судебных претензий между Газпромом и Нафтогазом Украины, связанных с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа.
“Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования со всех сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа в Украину. Причём со значительным снижением цены - в отличие от той, по которой потребители российского газа получают (его - ред.) в Украине сегодня“, - сказал Путин.
“А то, что это российский газ - сомнений нет. Никакого реверса там нет, это ложный реверс. Но бог с ним, с этим ложным реверсом. Главное, что выгоды Украины очевидны и для конечных потребителей - и для комбыта, для граждан, и для экономики в целом“, - сказал Путин.
“Что касается переговоров в Брюсселе, которые прошли позавчера. Мы знаем оценки некоторых чиновников ЕС по поводу того, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся. Мы считаем их конструктивными, причём со всех сторон, включая и наших украинских партнеров“, - сказал Путин.
“Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды за то, что он (Газпром - ред.) занимает монопольное место на транзитном рынке Украины. Хотя Газпром ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Но это просто абсурд“, - добавил российский президент.
Напомним, Нафтогаз готовит новый иск против Газпрома.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил
Ха-ха-ха-ха -а-а-а-а-а-а-а!!!
Окурок еб...аный, обнули себя и свой сраный кацапстан! Выблядок КГБшный!