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Инвесторы вложат 900 млн долларов в строительство украинских мостов

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Планируется строительство новых мостов в трех городах.
Владислав Криклий
Владислав Криклий
mtu.gov.ua

Иностранные инвесторы будут вкладывать деньги в строительство мостов в Украине. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщается на сайте ведомства.

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Глава Мининфраструктуры рассказал, что инвестировать в мосты будет китайская и японская компании. Планируют возводить мост через Днепр в Запорожье, а также в Кременчуге и Николаеве.

Недавно мы начали сотрудничество с китайской компанией China Road and Bridge Corporation по проекту строительства автотранспортной магистрали через реку Днепр в городе Запорожье. Это магистраль длиной 9,1 километра, 26 искусственных сооружений, в том числе 2 моста: через Днепр и Старый Днепр. Плановый объем инвестиций - $550 млн“, - сообщил Криклий.

В то же время, стоимость моста в Кременчуге обойдется в 350 млн долларов.

В Николаеве планируют построить мост через реку Южный Буг. К этому проекту присоединится японская компания JICA.

Напомним, недавно Владислав Криклий сообщил, что в Украине появятся платные дороги.

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Теги: инвесторы, строительство мостов, Криклий, Мининфраструктуры
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  31.10.2019, 11:08
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Любые инвестиции делают для того, чтобы позднее получать прибыль!
Какую прибыль могут получить иностранные инвесторы с украинских мостов?
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