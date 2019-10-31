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Украинцы сокращают долги за коммунальные услуги

Комментариев: 2
За сентябрь больше всего задолжал Киев.
В Украине сократились долги за коммунальные услуги
В Украине сократились долги за коммунальные услуги
depositphotos.com

В сентябре 2019 года долг украинцев за пользование коммунальными услугами уменьшился на 1,6%. Об этом сообщили в Госстате.

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В то же время, долг за квартирную плату по состоянию на 1 октября 2019 года увеличился на 53,3 млн гривен до 4,9 млрд гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение наоборот уменьшился на 396,3 млн гривен. Теперь сумма долга составляет до 14,3 млрд гривен.

Долг за газоснабжение также сократился на 504,4 млн гривен, составив сумму 22,2 млрд гривен.

Больше всего должников в Киеве (зафиксировано в сентябре) - 3,4 млрд гривен. За Киевом идет Харьковская (2,6 млрд гривен) и Днепропетровская (2,2 млрд гривен) области.

Напомним, эксперты рассказали, как экономить на коммуналке.

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Теги: коммуналка, долг за коммунальные услуги, Госстат
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  31.10.2019, 12:33
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гость
Плати не плати, все украдут, воды нет, трубы дырявые, во дворе мусор не убирается, за что платить? Сначала качество услуги-потом оплата!
Ж_лобок  (аноним)  31.10.2019, 12:30
Оценка:  0
Ж_лобок
Не верю !!! Пропаганда.
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