Украинцы сокращают долги за коммунальные услуги

За сентябрь больше всего задолжал Киев.

В Украине сократились долги за коммунальные услуги depositphotos.com

В сентябре 2019 года долг украинцев за пользование коммунальными услугами уменьшился на 1,6%. Об этом сообщили в Госстате.

Читай также: Украина переживет отопительный сезон даже без транзита российского газа - Нафтогаз

В то же время, долг за квартирную плату по состоянию на 1 октября 2019 года увеличился на 53,3 млн гривен до 4,9 млрд гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение наоборот уменьшился на 396,3 млн гривен. Теперь сумма долга составляет до 14,3 млрд гривен.

Долг за газоснабжение также сократился на 504,4 млн гривен, составив сумму 22,2 млрд гривен.

Больше всего должников в Киеве (зафиксировано в сентябре) - 3,4 млрд гривен. За Киевом идет Харьковская (2,6 млрд гривен) и Днепропетровская (2,2 млрд гривен) области.

Напомним, эксперты рассказали, как экономить на коммуналке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram