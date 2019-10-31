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Цена праздника: Сколько нужно денег, чтобы отметить Хэллоуин

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Средняя цена костюма — 500 гривен.
Сколько нужно денег, чтобы отметить Хэллоуин
Сколько нужно денег, чтобы отметить Хэллоуин
depositphotos.com

Хэллоуин с каждым годом становится все более популярным среди украинцев. Почти в каждом кафе проводят тематические вечеринки, скидки в магазинах и так далее. Во сколько обойдется праздник для украинцев, пишет UBR.

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Празднование в кафе или ресторане

Цены выросли, но умеренно, утверждают эксперты.

"Цены выросли на 10-15%, учитывая сезонность. Все обновили осеннее меню, а это повод по чуть-чуть поднять цены на топовые позиции и ввести новые блюда с новой ценой", — рассказал соучредитель системы учета для заведений на планшете Poster Родион Ерошек.

Реклама вечеринок и развлечений на Хэллоуин появляется примерно за неделю до самого события. Кафе обновляют интерьер, придумывают программу и новое праздничное меню.

"В среднем в этом году Хеллоуин обойдется гостям в 500 грн. с человека (без костюма), смелым ряженным - 300 грн. Ресторанные форматы 500-1000 грн. Гости охотно готовы тратить и больший чек, но, к сожалению, хороших предложений мало и они часто не вовремя – часто маркетинг и продвижение ивента или акций делается в последний момент и до целевой аудитории эта информация не доходит", — говорит Ерошек.

Скидки

Многие магазины предлагают хорошие скидки на свои товары в честь Хэллоуина. Таким образом люди готовят своих клиентов к Черной пятнице, которая, как известно, проводится в конце ноября.

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Правда, в сравнении с Черной пятницей, на Хэллоуин акции не такие большие – в среднем интернет-магазины готовы делать дисконт в 5-10% на некоторые товарные группы. Выше 15% скидки редко доходяг в этот праздник.

Также во многих заведения проводятся всевозможные акции.

"Хэллоуин для многих – отнюдь не почитание нечисти и темных сил, а очередной повод для развлечений. Веселиться могут абсолютно все, мероприятия найдутся для взрослых и детей", — рассказал UBR.ua директор по маркетингу компании «Покупон» Дмитрий Демченко.

Цена костюма

Стоит отметить, что девушкам на наряд придется потратить больше денег, чем парням.

На Prom.ua девушки при выборе костюма уложатся в среднем в 800 грн., парни — в 550 грн.

Среди украинцев популярностью пользуются костюмы Харли Квин, Бэтмена, Джокера и других героев Отряда Самоубийц, а также традиционные ведьмы, черепа, вампиры, кровавые медсестры.

Грим

По данным Kabanchik.ua, перед Хэллоуином наибольшим спросом пользуются услуги визажистов, которые создают тематический макияж и аквагрим для детей. Стоит такая услуга около 400 гривен.

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У хороших мастеров-визажистов качественный грим обойдется немного дороже. Как рассказала UBR.ua визажист и стилист по прическам Алена Стырова, тематический образ на Хэллоуин будет стоить порядка 450-600 грн.

Напомним, в Украине может появиться еще один выходной.

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Теги: Хэллоуин, праздник, украинцы
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  31.10.2019, 14:00
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гость
Дожили пляTь! Раньше СВЯТКИ справляли, теперь какой-то xyйlоувин... Это че, зеля 95квартал продвигaeт?
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