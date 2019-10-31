Во сколько предпринимателям обойдутся кассовые аппараты в смартфонах - Слуга народа

Программа для установления РРО на смартфон будет доступна со следующего года.

В следующем году у предпринимателей появится возможность устанавливать в своем смартфоне кассовый аппарат. Во сколько украинцам обойдется такая инновация, рассказала в интервью Liga.net представительница парламентской фракции "Слуга народа" и один из авторов закона о “тотальной фискализации“ Роксолана Пидласа.

Читай также: Депутаты не поддержали закон о сдерживании роста цен на газ

За кассовые аппараты в смартфоне украинские предприниматели будут платить от тысячи гривен в месяц - такова примерная стоимость обслуживания приложения Государственной налоговой службы, которое будет доступно к бесплатному скачиванию с 1 января 2020 года.

“Рассказы о том, что РРО обойдется предпринимателям в 50 000 – 70 000 гривен – это точно неправда. Сейчас Налоговая должна выбрать одно из восьми приложений для РРО в смартфоне – оно будет бесплатным. Вероятно, у него будет плата за обслуживание, но речь идет о символической сумме – порядка 1 000 грн в месяц. Даже для ФЛП первой группы с оборотом 300 000 грн это не такие большие деньги”, - сказала чиновница.

Стоит обозначить, что РРО — это регистраторы расчетных операций или кассовые аппараты. РРО в смартфонах станут доступными благодаря специальной программе. Такие РРО будут выдавать электронные чеки и, по сути, будут работать, как и стационарные кассовые аппараты.

Напомним, журналисты провели расследование, где дешевле покупать продукты питания в разных регионах страны.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram