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Во сколько предпринимателям обойдутся кассовые аппараты в смартфонах - Слуга народа

Комментариев: 5
Программа для установления РРО на смартфон будет доступна со следующего года.
Роксолана Пидласа
Роксолана Пидласа
facebook.com/nashlive.ua

В следующем году у предпринимателей появится возможность устанавливать в своем смартфоне кассовый аппарат. Во сколько украинцам обойдется такая инновация, рассказала в интервью Liga.net представительница парламентской фракции "Слуга народа" и один из авторов закона о “тотальной фискализации“ Роксолана Пидласа.

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За кассовые аппараты в смартфоне украинские предприниматели будут платить от тысячи гривен в месяц - такова примерная стоимость обслуживания приложения Государственной налоговой службы, которое будет доступно к бесплатному скачиванию с 1 января 2020 года.

“Рассказы о том, что РРО обойдется предпринимателям в 50 000 – 70 000 гривен – это точно неправда. Сейчас Налоговая должна выбрать одно из восьми приложений для РРО в смартфоне – оно будет бесплатным. Вероятно, у него будет плата за обслуживание, но речь идет о символической сумме – порядка 1 000 грн в месяц. Даже для ФЛП первой группы с оборотом 300 000 грн это не такие большие деньги”, - сказала чиновница.

Стоит обозначить, что РРО — это регистраторы расчетных операций или кассовые аппараты. РРО в смартфонах станут доступными благодаря специальной программе. Такие РРО будут выдавать электронные чеки и, по сути, будут работать, как и стационарные кассовые аппараты.

Напомним, журналисты провели расследование, где дешевле покупать продукты питания в разных регионах страны.

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Теги: РРО, кассовые аппараты, инновации, Роксолана Пидласа, ФЛП
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Комментариев (6)
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Путин_xyйло    31.10.2019, 14:24
Оценка:  0
Путин_xyйло
Если прибыль с точки (продажа воды или автомат кофе, например) в месяц 1-3 тысячи, заплатить 1000 за обслуживание приложения, то это не много?! Не забудьте про остальные налоги!
utKING    31.10.2019, 14:14
Оценка:  0
utKING
слуги пидласа
utKING    31.10.2019, 14:13
Оценка:  0
utKING
что можно хотеть от пидласа
сильвер36    31.10.2019, 14:07
Оценка:  +1
сильвер36
ты дура конченая, 1000 гривен для тебя символическая плата? ахренели
гость  (аноним)  31.10.2019, 14:05
Оценка:  +2
гость
Вы чая зелёного обпились там слуги народа??? 1000 грн в месяц за обслуживание приложения это круче чем любая формула Роттердам + в кубе и все это умножить на 2
гость  (аноним)  31.10.2019, 14:05
Оценка:  0
гость
Вы епанулись там слуги народа??? 1000 грн в месяц за обслуживание приложения это круче чем любая формула Роттердам + в кубе и все это умножить на 2
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