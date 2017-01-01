Чего украинцам ждать в ноябре: первый снег, подорожание сигарет и электронные права

А еще — новый безвиз и новости о киевском едином электронном билете.

С 1 ноября украинцам придется привыкать ко многим новым вещам. Что же последний месяц осень приготовил для Украины, пишет Сегодня.

Подорожание сигарет

Не самая приятная новость для тех, кто курит — цены на сигареты могут вырасти на 7 гривен. Об этом заявили на пресс-конференции руководители ассоциации Укртабак и руководители четырех крупнейших табачных компания в стране — ­Филип Моррис Украина, British American Tobacco Украина, Japan Tobacco International Украина, Imperial Tobacco в Украине.

Читай также: Депутаты приняли решение повысить соцпомощь на уход за детьми с инвалидностью

Подорожание возможно из-за введения единого счета для уплаты налогов и сборов, который содержит поправку об ограничении торговой наценки для производителей сигарет. Это значит, что производители обязаны будут продавать сигареты дистрибьюторам по цене не выше 80% от максимальной розничной цены.

В Укртабаке также сообщили, что в 2020 году цена на сигареты может вырасти на 40%, поскольку с 1 января 2020 года произойдет запланированное повышение ставки акцизного налога на табачную продукцию.

Электронные водительские права

Возможно, что уже в ноябре украинцы смогут пользоваться электронными водительскими правами и техпаспортом. Такое постановление недавно принял Кабмин.

Как скоро такая инновация будет доступна, зависит от того, когда будет готово соответствующее программное обеспечение.

Работать такое новшество будет достаточно просто: с помощью соответствующего приложения “Дія“, которое разрабатывается Министерством цифровой трансформации и МВД, можно будет сформировать электронный образец каждого из этих документов, загрузить на телефон, и предъявлять в случае необходимости. Не смогут воспользоваться такой услугой только водители, у которых удостоверение старого образца, т.к. в базах данных должно храниться электронное оцифрованное изображение лица.

Читай также: С 1 ноября в Украине вступят в силу новые правила возврата налогов

Снова безвиз

На этот раз Украина заключила соглашение об отмене визового режима с Доминикой. С 13 числа жители Доминики и Украины смогут ездить друг к другу без визы. Главное, не превышать 90 дней.

Откладывается запуск единого электронного билета

Новости для киевлян. В столице откладывают внедрение единого электронного билета, которое планировали на 1 ноября. Но этот проект перенесли, предположительно, на 1 апреля 2020 года.

Холода и первый снег

В этом году украинцам очень повезло с осенью. Было очень тепло и солнечно. Но зима рано или поздно должна наступить и случится это, скорее всего, в ноябре. Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что в начале месяца температура еще будет плюсовой — до 5-8 градусов днем, а вот уже после 10-го числа ожидается стремительное похолодание и днем температура воздуха в среднем может составить до 3-5 градусов ниже нуля, ночью буде еще холоднее — до 9-11 градусов мороза.

Читай также: МВФ завершает согласование меморандума с Украиной — Гончарук

В конце месяца синоптики снова прогнозируют небольшое потепление, а первый снег стоит ожидать уже в 12-13 числах ноября.

Напомним, в отделениях Укрпочты больше не будут продавать лотереи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram