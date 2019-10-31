Помощница нардепа засветилась с дорогой новинкой

Цена новинки — почти 40 000 гривен.

Помощница народного депутата от президентской партии “Слуга народа“ Николая Тищенко, которая является бывшей участницей конкурса “Мисс Украина-2017“ Марьяна Михолап засветилась в Верховной Раде с дорогой новинкой - последней моделью iPhone, пишет Апостроф.

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Модель и чиновница со своим телефоном попала в объектив корреспондента издания Александра Гончарова.



Марьяна Михолап засветилась последней моделью iPhone apostrophe.ua

На фото видно, что 22-летняя модель, которая работает помощником нардепа Тищенко, держит в руках новенький iPhone Pro 11 Max. Цена этого телефона стартует от 37 999 гривен.

Напомним, Apple объявила о рекордной выручке.

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