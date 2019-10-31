Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Помощница нардепа засветилась с дорогой новинкой

Комментариев: 0
Цена новинки — почти 40 000 гривен.
Марьяна Михолап
Марьяна Михолап
facebook.com/mymarusiaa

Помощница народного депутата от президентской партии “Слуга народа“ Николая Тищенко, которая является бывшей участницей конкурса “Мисс Украина-2017“ Марьяна Михолап засветилась в Верховной Раде с дорогой новинкой - последней моделью iPhone, пишет Апостроф.

Читай также: “От 750 до 1300 долларов“: Стало известно, сколько будет стоить iPhone 11

Модель и чиновница со своим телефоном попала в объектив корреспондента издания Александра Гончарова.
 

Марьяна Михолап засветилась последней моделью iPhone
Марьяна Михолап засветилась последней моделью iPhone
apostrophe.ua


На фото видно, что 22-летняя модель, которая работает помощником нардепа Тищенко, держит в руках новенький iPhone Pro 11 Max. Цена этого телефона стартует от 37 999 гривен.

Напомним, Apple объявила о рекордной выручке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram  

Поделись:
Теги: iPhone 11, Тищенко, нардеп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь