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ЕБРР выделит Украине 200 млн евро на "зеленую" энергетику

Комментариев: 2
К 2020 году доля "зеленой" генерации в общей структуре энергопотребления Украины должна достигнуть 11%.
Солнечные панели
Солнечные панели
depositphotos.com

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление дополнительного финансирования в размере 200 млн на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Украине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение ЕБРР в четверг, 31 октября.

“ЕБРР намерен выделить новые средства для финансирования частных проектов возобновляемой энергетики в рамках действующей системы стимулирующих “зеленых“ тарифов. Планируемое пополнение позволит банку развить успех USELF-III и сохранить динамику при переходе от существующего механизма льготных тарифов к системе поддержки, основанной на конкурентных аукционах“, – говорится в сообщении.

ЕБРР напомнил, что утвержденная в июле 2018 года третья программа финансирования развития ВИЭ на сумму в 250 млн евро (Ukraine Sustainable Energy Lending Facility, USELF-III) к концу 2019 года будет полностью выполнена.

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Отмечается, что ЕБРР в рамках программы USELF поддерживает развитие возобновляемой энергетики в Украине с 2009 года. Программа направлена на оказание государству помощи в достижении к 2020 году доли “зеленой“ генерации в общей структуре энергопотребления страны на уровне 11% (включая 6% долю крупных ГЭС).

Напомним, в Украине построят крупнейший ветропарк в Европе.

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Теги: энергетика, ЕБРР, финансирование, возобновляемая энергетика, альтернативные источники энергии, альтернативна енергетика, электричество
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Комментариев (2)
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ThaiFever    31.10.2019, 18:04
Оценка:  -5
ThaiFever
как то Яйценюху выделяли 380 млн Евро , он построил стену с РФ .
WTF2wtf    31.10.2019, 18:29
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ихтамнет, снегирей съели, танки из шахт ... а теперь еще и цифровое ТВ в Украине не работает (как ты лично вчера нес тут)
Тупой путинский говномет ...
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