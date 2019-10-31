ЕБРР выделит Украине 200 млн евро на "зеленую" энергетику

К 2020 году доля "зеленой" генерации в общей структуре энергопотребления Украины должна достигнуть 11%.

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление дополнительного финансирования в размере 200 млн на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Украине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение ЕБРР в четверг, 31 октября.

“ЕБРР намерен выделить новые средства для финансирования частных проектов возобновляемой энергетики в рамках действующей системы стимулирующих “зеленых“ тарифов. Планируемое пополнение позволит банку развить успех USELF-III и сохранить динамику при переходе от существующего механизма льготных тарифов к системе поддержки, основанной на конкурентных аукционах“, – говорится в сообщении.

ЕБРР напомнил, что утвержденная в июле 2018 года третья программа финансирования развития ВИЭ на сумму в 250 млн евро (Ukraine Sustainable Energy Lending Facility, USELF-III) к концу 2019 года будет полностью выполнена.

Читай также: Укрзализныця готовится к размещению акций

Отмечается, что ЕБРР в рамках программы USELF поддерживает развитие возобновляемой энергетики в Украине с 2009 года. Программа направлена на оказание государству помощи в достижении к 2020 году доли “зеленой“ генерации в общей структуре энергопотребления страны на уровне 11% (включая 6% долю крупных ГЭС).

Напомним, в Украине построят крупнейший ветропарк в Европе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram