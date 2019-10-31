Кабмин планирует уволить около 20 000 госслужащих

По сокращение пойдет штат служащих районных госадминистраций.

Кабинет министров собирается уволить почти 20 000 государственных служащих. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

Читай также: Дубилет рассказал, как будут защищены тексты электронных законов

Сократить правительство собирается штат служащих районных госадминистраций. Уволить планируют 18 449 человек.

“В течение последнего месяца мы провели большую работу по анализу всех функций РГА. Всего в РГА мы насчитали их 111 по 11 направлениям. Каждое из этих направлений мы разложили на атомы“, – отметил министр.

Дубилет детально рассказал о принципах сокращения:

Часть функций оказалась устаревшей и неэффективной. Их ликвидируют.

Часть функций можно перенести на более высокий уровень (ОГА, территориальные органы центральных органов власти или даже Киев).

Часть функций объединят.

Также министр сказал, что испытывает волнение за сотрудников, которые попадут под сокращение. Поэтому людей предупреждают за 2 месяца до момента увольнения, а также обещают выплатить компенсацию, в том числе и за неиспользованные ежегодные отпуски.

Дубилет отметил, что совместно со Службой занятости, Кабмин пытается сразу трудоустроить этих людей. Людям помогут составить индивидуальные планы по трудоустройству.

Министр акцентировал, что это необходимое решение.

Напомним, Дубилет рассказал о своих приоритетных задачах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram