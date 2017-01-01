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В Украине выросли пенсии

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Увлечение фиксируют за третий квартал текущего года - на 0,5%.
В Украине выросли пенсии
В Украине выросли пенсии
depositphotos.com

В Украине увеличились пенсии. Об этом сообщил лава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко в Фейсбук.

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Увлечение фиксируют за третий квартал текущего года - на 0,5%.

Дорошенко написал, что эксперты Национального совета экономического развития проанализировали как выросла пенсия за последние три месяца.

Ситуация выглядит следующим образом. На начало октября средний размер пенсии составил 3020грн, а квартал назад он был 3006грн. Таким образом, с 1 июля по 1 октября текущего года, средний размер увеличился на очень скромные 0,5%. При этом с 1 января по 1 июля 2019 средняя пенсия стала больше на 13,6%, поднявшись с 2646грн до 3006грн. Общая численность пенсионеров в стране за три месяца почти не изменилась и равна 11 349 187 человек.

Дорошенко также написал, что пенсии по возрасту в размере 3016 грн получают 8 588 595 пенсионеров, 3009 грн — 8 595 766 украинцев.

Напомним, эксперты рассказали, как нужно копить пенсию.

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Теги: пенсия, выплаты, пенсионеры, Дорошенко
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