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Нардепы предлагают новые правила растаможки автомобилей

Комментариев: 1
Инициаторы законопроекта предлагают исключить транспортные средства из перечня подакцизных товаров.
Нардепы предлагают новые правила растаможки автомобилей
Нардепы предлагают новые правила растаможки автомобилей
depositphotos.com

Народные депутаты Украины предлагают снизить ставки акцизного налога на ввоз транспортных средств на территорию Украины. Соответствующая информация содержится в новом законопроекте.

Инициатор документа - депутат от партии Слуга народа Алексей Ковалев.

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Чиновник предлагает в течение 180 календарных дней со дня вступления закона в силу, не учитывать возрастной коэффициент в формуле. От этого показателя формируются ставки акцизного налога для транспортных средств, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств.

Также нардеп предлагает отменить норму, предусматривающую коэффициент 40 к ставкам акцизного налога для транспортных средств, которые использовались от 5 до 8 лет и коэффициента 50 для автомобилей, которые использовались больше 8 лет.

Если машина старше 30 лет, то законопроект предлагает отменить требования по экологическим нормам при ввозе.

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Депутат также предлагает исключить транспортные средства из перечня подакцизных товаров с 2021 года. Речь идет о легковых автомобилях, кузовах к ним, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и больше, транспортных средств для перевозки грузов.

Напомним, Украина обновила рекорд по импорту автогаза.

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Теги: акциз на авто, евробляха, ввоз машин
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  31.10.2019, 19:28
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Сволочи. Сделайте свои заводы. Дайте людям работу. Выпускайте свои авто. Распильщики херовы.
Путин_xyйло    31.10.2019, 19:59
Оценка:  0
Путин_xyйло
Нахрена напрягаться созданием рабочих мест? Проще поставить народ на счетчик и пусть сами ищут из чего платить налоги.
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