Нардепы предлагают новые правила растаможки автомобилей
Народные депутаты Украины предлагают снизить ставки акцизного налога на ввоз транспортных средств на территорию Украины. Соответствующая информация содержится в новом законопроекте.
Инициатор документа - депутат от партии Слуга народа Алексей Ковалев.
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Чиновник предлагает в течение 180 календарных дней со дня вступления закона в силу, не учитывать возрастной коэффициент в формуле. От этого показателя формируются ставки акцизного налога для транспортных средств, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств.
Также нардеп предлагает отменить норму, предусматривающую коэффициент 40 к ставкам акцизного налога для транспортных средств, которые использовались от 5 до 8 лет и коэффициента 50 для автомобилей, которые использовались больше 8 лет.
Если машина старше 30 лет, то законопроект предлагает отменить требования по экологическим нормам при ввозе.
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Депутат также предлагает исключить транспортные средства из перечня подакцизных товаров с 2021 года. Речь идет о легковых автомобилях, кузовах к ним, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и больше, транспортных средств для перевозки грузов.
Напомним, Украина обновила рекорд по импорту автогаза.
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