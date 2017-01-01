Курс валют на 1 ноября: гривна усилила рост

Курс доллара на межбанке в продаже обвалился сразу на 19 копеек и составил 24,78 гривен за доллар, курс в покупке упал также на 19 копеек – 24,75 гривен за доллар.

Национальный банк Украины на пятницу, 1 ноября, укрепил курс гривны по отношению к американскому доллару почти на 18 копеек – до 24,81 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 31 октября.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2481,9089 гривны (-17,6332);

– 100 евро – 2768,3212 гривны (-7,6703).

На четверг, 31 октября, Нацбанк укрепил курс гривны почти на 12 копеек – до 24,99 гривен за доллар.

В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже обвалился сразу на 19 копеек и составил 24,78 гривен за доллар, курс в покупке упал также на 19 копеек – 24,75 гривен за доллар.

Напомним, банки Украины заработали рекордные $2 млрд.

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