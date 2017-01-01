Финкомитет Рады одобрил законопроект о ликвидации "площадок Яценко"

Теперь проект закона о ликвидации электронных площадок для оценщиков недвижимости вынесут на первое чтение в Верховной Раде.

По словам Пидласв, законопроект сегодня будет зарегистрирован в Раде Пресс-служба Верховной Рады

Профильный комитет парламента рекомендовал Верховной раде принять в первом чтении доработанный законопроект о ликвидации “площадок Яценко“ № 2047-Д. Об этом сообщила депутат от фракции Слуга народа Роксолана Пидласа в Facebook.

Так, заседание комитета состоялось в перерыве после утреннего заседания.

“Финансовый комитет рекомендовал ВРУ принять в первом чтении 2047-д“, - сообщила Пидласа.

При этом она подчеркнула, что комитет поддержал доработанный законопроект в редакции главы подкомитета по вопросам местных налогов и сборов финансового комитета Марьяна Заблоцкого.

“Он будет сегодня зарегистрирован (в Верховной раде - ред.) на основании решения комитета“, - добавила Пидласа.

Напомним, нардепы предлагают ввести новые правила военного сбора.



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