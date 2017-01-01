Финкомитет Рады одобрил законопроект о ликвидации "площадок Яценко"
Профильный комитет парламента рекомендовал Верховной раде принять в первом чтении доработанный законопроект о ликвидации “площадок Яценко“ № 2047-Д. Об этом сообщила депутат от фракции Слуга народа Роксолана Пидласа в Facebook.
Так, заседание комитета состоялось в перерыве после утреннего заседания.
“Финансовый комитет рекомендовал ВРУ принять в первом чтении 2047-д“, - сообщила Пидласа.
При этом она подчеркнула, что комитет поддержал доработанный законопроект в редакции главы подкомитета по вопросам местных налогов и сборов финансового комитета Марьяна Заблоцкого.
“Он будет сегодня зарегистрирован (в Верховной раде - ред.) на основании решения комитета“, - добавила Пидласа.
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