Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Финкомитет Рады одобрил законопроект о ликвидации "площадок Яценко"

Комментариев: 0
Теперь проект закона о ликвидации электронных площадок для оценщиков недвижимости вынесут на первое чтение в Верховной Раде.
По словам Пидласв, законопроект сегодня будет зарегистрирован в Раде
По словам Пидласв, законопроект сегодня будет зарегистрирован в Раде
Пресс-служба Верховной Рады

Профильный комитет парламента рекомендовал Верховной раде принять в первом чтении доработанный законопроект о ликвидации “площадок Яценко“ № 2047-Д. Об этом сообщила депутат от фракции Слуга народа Роксолана Пидласа в Facebook.

Так, заседание комитета состоялось в перерыве после утреннего заседания.

“Финансовый комитет рекомендовал ВРУ принять в первом чтении 2047-д“, - сообщила Пидласа.

При этом она подчеркнула, что комитет поддержал доработанный законопроект в редакции главы подкомитета по вопросам местных налогов и сборов финансового комитета Марьяна Заблоцкого.

“Он будет сегодня зарегистрирован (в Верховной раде - ред.) на основании решения комитета“, - добавила Пидласа.

Напомним, нардепы предлагают ввести новые правила военного сбора.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Рада, Верховная Рада, Антон Яценко, Яценко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь