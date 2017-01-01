Бюджет-2019: Шахтерам выплатят зарплаты, а в Киеве построят новую ветку метро

Метро построят за счет государства .

Депутаты внесли изменения в государственный бюджет 2019 года depositphotos.com

Депутаты Верховной Рады Украины внесли изменения в государственный бюджет 2019 года. Об этом свидетельствует законопроект №2283, за который депутаты проголосовали 31 октября, сообщается на сайте Верховной Рады.

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Поддержали законопроект 291 народный депутат.

О каких изменениях в госбюджете этого года идет речь:

1,4 млрд грн для повышения уровня денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, Службы безопасности, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных Силах.

1,0 млрд грн для выплаты заработной платы шахтерам и недопущения отключения шахт от электроснабжения.

500 млн грн для резервного фонда на обеспечение ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в случае их наступления.

Также депутаты увеличили сумму (на 356 млн грн), которая предусмотрена для социальной защиты украинцев, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

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Нардепы поддержали также поправку, которая предусматривает финансирование строительства ветки метро к столичному жилому массиву Виноградарь за счет государственного бюджета.

Напомним, ранее депутаты не поддержали закон о сдерживании роста цен на газ.

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