Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Бюджет-2019: Шахтерам выплатят зарплаты, а в Киеве построят новую ветку метро

Комментариев: 0
Метро построят за счет государства .
Депутаты внесли изменения в государственный бюджет 2019 года
Депутаты внесли изменения в государственный бюджет 2019 года
depositphotos.com

Депутаты Верховной Рады Украины внесли изменения в государственный бюджет 2019 года. Об этом свидетельствует законопроект №2283, за который депутаты проголосовали 31 октября, сообщается на сайте Верховной Рады.

Читай также: Нардепы предлагают ввести новые правила военного сбора

Поддержали законопроект 291 народный депутат.

О каких изменениях в госбюджете этого года идет речь:

  • 1,4 млрд грн для повышения уровня денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, Службы безопасности, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных Силах.
  • 1,0 млрд грн для выплаты заработной платы шахтерам и недопущения отключения шахт от электроснабжения.
  • 500 млн грн для резервного фонда на обеспечение ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в случае их наступления.

Также депутаты увеличили сумму (на 356 млн грн), которая предусмотрена для социальной защиты украинцев, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Читай также: Депутаты хотят повысить лимиты для предпринимателей

Нардепы поддержали также поправку, которая предусматривает финансирование строительства ветки метро к столичному жилому массиву Виноградарь за счет государственного бюджета.

Напомним, ранее депутаты не поддержали закон о сдерживании роста цен на газ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: законопроект, депутаты, Верховная Рада, метро на Виноградарь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь