За годы независимости в Украине украли половину государственных сельхозземель - Милованов

Украина имеет всего 700 тыс гектаров земли.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что за годы независимости Украины было украдено половину государственных сельхозземель. Такой вывод был сделан на основе инвентаризации, которую проводит министерство, сообщил министр на встрече с журналистами в Кабмине, пишет Европейская правда.

“В целом, хочу сказать, что сейчас проходит инвентаризация всех госпредприятий, и получается, что будет максимум 700 тысяч гектаров земель. Все всегда думали, что миллион триста. По документам, наверное, было в 90-м году. А если зайти в кадастр, то там вообще 500 тысяч“, - заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

Сам министр добавил:

“Это значит, что за 30 лет, за годы независимости Украины, половину государственных земель, по сути, украли. Украли различными схемами, перерегистрировали на другие компании, потому что по документам было миллион триста, а сейчас инвентаризация показывает - мы еще ее не закончили, но ожидаемая цифра инвентаризации - 600-700 тысяч. Мы предоставим информацию, когда закончим, эта цифра может быть изменена, но факт есть факт - земля исчезла за 30 лет, и это не приемлемо“, - подчеркнул министр экономики Тимофей Милованов.

Заместитель министра Тарас Высоцкий добавил, что они понимают — земля не могла исчезнуть. Она осталась на территории Украины, но не в государственной собственности.

Напомним, большинство украинцев против продажи земли иностранцам.

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