Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За годы независимости в Украине украли половину государственных сельхозземель - Милованов

Комментариев: 3
Украина имеет всего 700 тыс гектаров земли.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
Facebook.com

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что за годы независимости Украины было украдено половину государственных сельхозземель. Такой вывод был сделан на основе инвентаризации, которую проводит министерство, сообщил министр на встрече с журналистами в Кабмине, пишет Европейская правда.

“В целом, хочу сказать, что сейчас проходит инвентаризация всех госпредприятий, и получается, что будет максимум 700 тысяч гектаров земель. Все всегда думали, что миллион триста. По документам, наверное, было в 90-м году. А если зайти в кадастр, то там вообще 500 тысяч“, - заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

Сам министр добавил:

“Это значит, что за 30 лет, за годы независимости Украины, половину государственных земель, по сути, украли. Украли различными схемами, перерегистрировали на другие компании, потому что по документам было миллион триста, а сейчас инвентаризация показывает - мы еще ее не закончили, но ожидаемая цифра инвентаризации - 600-700 тысяч. Мы предоставим информацию, когда закончим, эта цифра может быть изменена, но факт есть факт - земля исчезла за 30 лет, и это не приемлемо“, - подчеркнул министр экономики Тимофей Милованов.

Заместитель министра Тарас Высоцкий добавил, что они понимают — земля не могла исчезнуть. Она осталась на территории Украины, но не в государственной собственности.

Напомним, большинство украинцев против продажи земли иностранцам.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: земля, Милованов, экономика, рынок земли
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  01.11.2019, 11:42
Оценка:  0
гость
Если продажа была запрещена, то верните земли государству ! Что за детский лепет со стороны правительства?
гость  (аноним)  01.11.2019, 11:30
Оценка:  0
гость
Ну так она же у народа осталась! Чего тогда стонать?
Лишь бы за границу не вывезли.
Света    01.11.2019, 11:27
Оценка:  0
Света
Она не исчезла. Все наши власть имущие имеют огромные угодья. Каким образом они ими обзавелись в условиях маратория на продажу земли?
VVTF2wtf_uebok    01.11.2019, 11:26
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
Это и так все знают))))) тоже мне открытие))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь