За годы независимости в Украине украли половину государственных сельхозземель - Милованов
Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что за годы независимости Украины было украдено половину государственных сельхозземель. Такой вывод был сделан на основе инвентаризации, которую проводит министерство, сообщил министр на встрече с журналистами в Кабмине, пишет Европейская правда.
“В целом, хочу сказать, что сейчас проходит инвентаризация всех госпредприятий, и получается, что будет максимум 700 тысяч гектаров земель. Все всегда думали, что миллион триста. По документам, наверное, было в 90-м году. А если зайти в кадастр, то там вообще 500 тысяч“, - заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.
Сам министр добавил:
“Это значит, что за 30 лет, за годы независимости Украины, половину государственных земель, по сути, украли. Украли различными схемами, перерегистрировали на другие компании, потому что по документам было миллион триста, а сейчас инвентаризация показывает - мы еще ее не закончили, но ожидаемая цифра инвентаризации - 600-700 тысяч. Мы предоставим информацию, когда закончим, эта цифра может быть изменена, но факт есть факт - земля исчезла за 30 лет, и это не приемлемо“, - подчеркнул министр экономики Тимофей Милованов.
Заместитель министра Тарас Высоцкий добавил, что они понимают — земля не могла исчезнуть. Она осталась на территории Украины, но не в государственной собственности.
Напомним, большинство украинцев против продажи земли иностранцам.
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