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В некоторых банках Украины не принимают новые 1000 гривен

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Люди не привыкли к новой купюре, боятся фальшивых денег.
Украинцы с опаской относятся к новым купюрам
Украинцы с опаской относятся к новым купюрам
flickr.com

Недавно в Украине появилась новая купюра — 1000 гривен, самого высокого номинала. Некоторые украинцы уже держали ее в руках. Но не все пока признают новинку, многие опасаются фальшивых купюр. Об этом пишет Strana.ua.

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Многие, получив зарплату новыми купюрами, конечно, пытаются ними расплатиться за свои покупки. Однако многие кассиры отказываются брать день, не узнав новый номинал. Это, кстати, касается и банков — далеко не все готовы принимать новые 1000 гривен.

“В отдаленных банковских отделениях новую тысячу видели впервые, и смотрели на нее с опаской. Ее не пропускал аппарат, который распознает фальшивки. Все потому, что техники до сих пор не доехали во все банковские точки и не перенастроили технику. Потому она не “узнает“ тысячу. Более того, в отделении даже каталогов для нее нет. Не висят объявления с детальным описанием новых денег. Кассиры видели их только по телевизору, и не проинструктированы“, — рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Нацбанк только начал распространять новую купюру. Деньги едут, преимущественно, в киевские банки. До регионов новая купюра доедет только к следующей неделе. Кроме того, людям нужно время, чтобы адаптироваться к новому номиналую.

“Сотрудникам банков, магазинов и других торгово-сервисных предприятий нужно время чтобы перестроиться. По моему мнению, этот процесс займет несколько месяцев“, — спрогнозировал заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн.

Напомним, в НБУ рассказали, как проверять подлинность купюр.

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Теги: 1000 гривен, НБУ, банки Украины
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  01.11.2019, 13:09
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гость
Фальшивомонетчики уже сбросили в оборот с лета более 100000 поддельных купюр, сразу как был обнародован дизайн банкнот.
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