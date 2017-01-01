Тигипко покупает киевский центр "Арена-сити"

Владельцем киевского центра "Арена-сити" является ООО "КАН".

Антимонопольный комитет Украины разрешили Сергею Тигипко приобрести торгово-офисный центр “Арена-сити“, который находится в самом центре Киева. Об этом сообщается на сайте АМКУ.

“Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение гражданину Украины Тигипко С.Л. на опосредованное приобретение доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью “Арена-сити“ и “КАН“ (оба — г. Киев, Украина.), что обеспечивает превышение 50% голосов в высших органах управления обществ“, — говорится в сообщении.

Также сказано, что ООО “КАН“ является владельцем киевского торгово-офисного центра “Арена-сити“.

“Арена-сити“, в свою очередь, сдает в аренду офисы.

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В АМКУ также сообщили, что при рассмотрении заявлений была, в частности, проверена информация СМИ о приобретении в апреле 2019 года Сергеем Тигипко киевского торгово-офисного центра “Арена-сити“ у компании Group DF Дмитрия Фирташа. Эта информация была опровергнута.

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