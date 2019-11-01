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В Киеве хотят построить наземное метро — Криклий

Комментариев: 6
Метро будет проходить через Троещину.
Владислав Криклий
Владислав Криклий
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Министерство инфраструктуры планирует строительство наземного метро вокруг Киева. Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире ток-шоу “Право на власть“ на телеканале 1+1.

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Министр уточнил, что метро будет соединено с общим метрополитеном и будет проходить через Троещину.

“Это будет кольцевая. Это будет наземное метро, нечто похожее на пригородную электричку... Это вокруг Киева, а также на Троещину. Мы будем убеждать, мы уже встречались с представителями Киевской администрации, что не стоит вкладывать деньги в подземное метро“, - сказал Криклий.

Криклий подчеркнул, что линия будет проходить вокруг города, по Троещине и будет соединена со станциями метрополитена и пригородными железнодорожными станциями.

Напомним, депутаты внесли изменения в бюджет 2019. Теперь там предусмотрены средства на строительство новой ветки метро.

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Теги: Криклий, метро, метро на Троещину
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Комментариев (7)
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простоЧел  (аноним)  01.11.2019, 14:42
Оценка:  0
простоЧел
Бигмир говно, такое же как и это ваше метро наземное. Пиз да б о лы
Латифундист  (аноним)  01.11.2019, 14:37
Оценка:  0
Латифундист
Наземное метро идет по земле. А землей кто-то владеет. После снятия всех ограничений на продажу земли, кто-то неплохо заработает, продав землю под строительство наземного метро.
гость  (аноним)  01.11.2019, 14:30
Оценка:  0
гость
Так гиперзалуп это и есть наземное метро Куива! а в конце каждой трубы шнек и ножи мьясорубки!
гость  (аноним)  01.11.2019, 14:23
Оценка:  0
гость
Уже мост на шулявке строят...
гость  (аноним)  01.11.2019, 14:17
Оценка:  +1
гость
зимой выпадает снег, земля вращается вокруг солнца, а на уркаине строят метро на троещину...
есть же вечные вечные вещи)))
Люблю_Украину    01.11.2019, 14:15
Оценка:  0
Люблю_Украину
цэ писля гиперлупа ,чи до?
Путин_xyйло    01.11.2019, 14:00
Оценка:  0
Путин_xyйло
Метро на Троещину = морковка для осла
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