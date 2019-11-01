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Гончарук назвал условия для заключения контракта на транзит газа

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Правительство Украины будет требовать долгосрочного контракта и гарантий транзита в достаточном объеме, заверил премьер.
Алексей Гончарук рассказал о сложных переговорах с РФ по газу
Алексей Гончарук рассказал о сложных переговорах с РФ по газу
Пресс-служба Кабмина

Назвать четкие сроки подписания соглашения с Россией о транзите газа пока нельзя. Украина требует, чтобы контракт был долгосрочным. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Укринформ в пятницу, 1 ноября.

“Соглашение подписывается не только с украинской стороны. Для того, чтобы оно было подписано, нам нужно договориться об условиях этой сделки. Мы делаем все для того, чтобы соглашение было подписано в максимально короткий срок. Переговоры продолжаются. Но, как вы знаете, с Российской Федерацией у нас, мягко говоря, не самые простые отношения“, – сказал Гончарук.

Он считает, что четкий срок подписания соглашения пока назвать нельзя.

“Четкий срок подписания соглашения я вам сказать не могу, потому что для этого надо, чтобы ее подписала российская сторона. Когда мы достигнем четких договоренностей о подписании, будет видно. Но мы сейчас стоим на защите украинских интересов. Это означает, что мы будем требовать долгосрочного контракта, а не на один год. Мы будем требовать гарантий транзита в достаточном объеме“, – отметил Гончарук.

По его словам, прилагаются усилия, чтобы соглашение было подписано как можно быстрее. Гончарук напомнил, что вчера был проголосован во втором чтении закон об анбандлинге Нафтогаза, что позволяет работать по европейским правилам и апеллировать к европейским партнерам по совместной позиции на переговорах.

“Это приближает нас к цели“, – добавил премьер.

Напомним, Нафтогаз заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Днепре.

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Теги: Россия, Украина, газ, контракт, транзит, газовые контракты, транзит газа, газовые переговоры, газовое соглашение, Алексей Гончарук
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Комментариев (3)
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Антибес    01.11.2019, 17:40
Оценка:  0
Антибес
Этот нацист,окончивший курсы"докторов наук",похоже живёт в какой-то своей параллельной реальности.Но тем хуже для него.После введения в эксплуатацию СП-2,его риторика 100 поменяется.)))))
гость  (аноним)  01.11.2019, 17:18
Оценка:  +2
гость
свинорылые ни как не могут прожить без ВЕЛИКОЙ РОССИИ !!!!
гость  (аноним)  01.11.2019, 17:10
Оценка:  +2
гость
так это же газ ахрессора... зачем его ещё и на длительный срок прокачивать??? может астаточно прощевай газу из россии, его же не покупают и так уже 350 тысяч дней ))))
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