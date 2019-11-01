Гончарук назвал условия для заключения контракта на транзит газа

Правительство Украины будет требовать долгосрочного контракта и гарантий транзита в достаточном объеме, заверил премьер.

Назвать четкие сроки подписания соглашения с Россией о транзите газа пока нельзя. Украина требует, чтобы контракт был долгосрочным. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Укринформ в пятницу, 1 ноября.

“Соглашение подписывается не только с украинской стороны. Для того, чтобы оно было подписано, нам нужно договориться об условиях этой сделки. Мы делаем все для того, чтобы соглашение было подписано в максимально короткий срок. Переговоры продолжаются. Но, как вы знаете, с Российской Федерацией у нас, мягко говоря, не самые простые отношения“, – сказал Гончарук.

Он считает, что четкий срок подписания соглашения пока назвать нельзя.

“Четкий срок подписания соглашения я вам сказать не могу, потому что для этого надо, чтобы ее подписала российская сторона. Когда мы достигнем четких договоренностей о подписании, будет видно. Но мы сейчас стоим на защите украинских интересов. Это означает, что мы будем требовать долгосрочного контракта, а не на один год. Мы будем требовать гарантий транзита в достаточном объеме“, – отметил Гончарук.

По его словам, прилагаются усилия, чтобы соглашение было подписано как можно быстрее. Гончарук напомнил, что вчера был проголосован во втором чтении закон об анбандлинге Нафтогаза, что позволяет работать по европейским правилам и апеллировать к европейским партнерам по совместной позиции на переговорах.

“Это приближает нас к цели“, – добавил премьер.

Напомним, Нафтогаз заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Днепре.

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