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"Главное поверить": Гончарук рассказал о прогнозах экономического роста Украины

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Премьер акцентировал, что "все начинается с мечты".
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, что он имел введу, когда прогнозировал рост экономики Украины на 40% уже в ближайшее время. Об этом Алексей Гончарук рассказал в эфире ток-шоу “Право на власть“ на телеканале 1+1.

“Все вообще начинается с мечты. Я хочу сказать людям: просто поверьте“, - сказал Гончарук.

Он отметил, что такого показателя, в частности, удастся достичь благодаря инвестициям. Премьер напомнил о проведенном на днях инвестиционном форуме в Мариуполе Донецкой области.

“Меморандумы со Всемирным банком и ЕБРР - это уже очень много, они не подписываются под пустыми словами. Уже в ноябре мы поедем в Брюссель подписывать первую сделку на 300 млн долларов“, - сказал Гончарук.

Также премьер акцентировал, что сейчас нужно бороться с коррупцией и вернуть доверей людей.

“Мы убеждены, что мы с этим справимся. Мы намерены много работать. Я хочу сказать людям: просто поверьте. К власти в Украине пришло новое поколение, и оно мыслит совершенно иначе“, - добавил глава правительства.

 

Напомним, Гончарук сообщил, что МВФ завершает согласование меморандума с Украиной.

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Теги: Гончарук, рост экономики, Кабмин, экономический прогноз
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