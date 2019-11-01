Украинцы не будут платить за восстановление Донбасса — Криклий

Сначала страна-агрессор должна вернуть украинские территории.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заверил, что восстановления оккупированной части Донбасса не ляжет на плечи украинцев. Об этом Криклий рассказал в эфире ток-шоу “Право на власть“ на телеканале 1+1.

“Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как восстанавливать территорию“, - сказал министр.

По словам Криклия, правительство намерено восстанавливать только подконтрольную часть региона. Чтобы это стало возможным, в Кабмине планируют привлекать инвесторов.

Читай также: В Киеве хотят построить наземное метро — Криклий

Министр сообщил, что уже есть крупные компании, которые готовы вкладывать деньги в инфраструктурные проекты.

“А пока наша задача - обеспечивать связь с гражданами, которые верят в успех Украины. Мы обустраиваем контрольно-пропускные пункты, мы должны создавать больше сервиса, и этот вопрос касается не только востока Украины, но и аннексированного Крыма“, - сказал Криклий.

Напомним, в Кабмине сообщили, что инвесторы вложат 900 млн долларов в строительство украинских мостов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram