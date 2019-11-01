Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцы не будут платить за восстановление Донбасса — Криклий

Комментариев: 1
Сначала страна-агрессор должна вернуть украинские территории.
Владислав Криклий
Владислав Криклий
facebook.com

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заверил, что восстановления оккупированной части Донбасса не ляжет на плечи украинцев. Об этом Криклий рассказал в эфире ток-шоу “Право на власть“ на телеканале 1+1.

“Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как восстанавливать территорию“, - сказал министр.

По словам Криклия, правительство намерено восстанавливать только подконтрольную часть региона. Чтобы это стало возможным, в Кабмине планируют привлекать инвесторов.

Читай также: В Киеве хотят построить наземное метро — Криклий

Министр сообщил, что уже есть крупные компании, которые готовы вкладывать деньги в инфраструктурные проекты.

“А пока наша задача - обеспечивать связь с гражданами, которые верят в успех Украины. Мы обустраиваем контрольно-пропускные пункты, мы должны создавать больше сервиса, и этот вопрос касается не только востока Украины, но и аннексированного Крыма“, - сказал Криклий.

Напомним, в Кабмине сообщили, что инвесторы вложат 900 млн долларов в строительство украинских мостов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram   

Поделись:
Теги: Криклий, восстановление Донбасса, инфраструктура, оккупированные территории
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  01.11.2019, 17:31
Оценка:  -1
гость
Вопрос к нашим "обранцям" (мать вашу), где финансирование разработок по тактическому ядерному оружию?
Что вы носитесь с этим Донбассом? Идиоты, как вы собираетесь отжимать Крым и Кубань без ядерного оружия?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь