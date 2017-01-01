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Дубилет рассказал о зарплате в Monobank

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Министр получал как зарплату, так и дивиденды.
Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет
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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал о своей работе в Monobank, а также поделился, сколько ему там удавалось заработать. Об этом Дубилет рассказал в интервью Vласть vs Vлащенко.

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Дубилет рассказал, что в Monobank он был, прежде всего, акционером. Но в то же время, он устроился в Monobank в качестве обычного сотрудника. Такие меры были необходимы для проведения неких операций.

В качестве обычно сотрудника Дубилет получал 11 тыс гривен зарплаты. Но были еще и дивиденды — их размер составлял около 10 млн гривен в год.

Дубилет акцентировал, что зарплату получал и она ему была нужна, поскольку, если человек занимает какую-либо должность, то закон Украины твердит, что сотрудник должен иметь заработную плату.

Напомним, Кабмин планирует уволить около 20 000 госслужащих.

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Теги: Дубилет, Monobank, зарплата
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