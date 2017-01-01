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Депутаты предлагают повысить порог финмониторинга до 400 тыс грн

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На сегодняшний день банковские операции cверх 150 тыс гривен подлежат обязательному финансовому мониторингу.
Депутаты предлагают повысить порог финмониторинга до 400 тыс грн
Депутаты предлагают повысить порог финмониторинга до 400 тыс грн
depositphotos.com

Депутаты Верховной Рады Украины приняли законопроект о предотвращении и противодействии отмывания денег. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон поддержали 278 народных депутатов.

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Законопроект адаптирует украинское законодательство по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов с нормами четвертой Директивы Европейского Союза 2015/849 и Регламента ЕС 2015/847, стандартов группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

Депутаты предлагают упростить процедуры отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финмониторинга. Речь идет о банках, страховщиках, кредитных союзах, ломбардах, биржах, платежных организациях).

Новый закон предлагает увеличить до 400 тыс гривен размер суммы финансовых операций, которые обязательно должны поддаваться финансовому мониторингу, а количество признаков таких операций уменьшить с 17 до четырех.

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До 2014 года банковские операции cверх 80 тыс гривен подлежали обязательному финансовому мониторингу. На сегодняшний день этот лимит составляет 150 тыс гривен.

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Теги: депутаты, законопрект, банковские операции
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