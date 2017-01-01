Депутаты предлагают повысить порог финмониторинга до 400 тыс грн

На сегодняшний день банковские операции cверх 150 тыс гривен подлежат обязательному финансовому мониторингу.

Депутаты Верховной Рады Украины приняли законопроект о предотвращении и противодействии отмывания денег. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон поддержали 278 народных депутатов.

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Законопроект адаптирует украинское законодательство по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов с нормами четвертой Директивы Европейского Союза 2015/849 и Регламента ЕС 2015/847, стандартов группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

Депутаты предлагают упростить процедуры отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финмониторинга. Речь идет о банках, страховщиках, кредитных союзах, ломбардах, биржах, платежных организациях).

Новый закон предлагает увеличить до 400 тыс гривен размер суммы финансовых операций, которые обязательно должны поддаваться финансовому мониторингу, а количество признаков таких операций уменьшить с 17 до четырех.

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До 2014 года банковские операции cверх 80 тыс гривен подлежали обязательному финансовому мониторингу. На сегодняшний день этот лимит составляет 150 тыс гривен.

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