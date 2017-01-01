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Убытки для бюджета от теневого рынка спирта могут достичь 10,5 млрд грн — Милованов

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Чиновник считает, что необходимо провести приватизацию отрасли.
Убытки для бюджета от теневого рынка спирта могут достичь 10,5 млрд грн
Убытки для бюджета от теневого рынка спирта могут достичь 10,5 млрд грн
depositphotos.com

Убытки для бюджета Украины от теневого рынка спирта могут достичь 10,5 млрд грн. Такую информацию озвучил министр развития, экономики и сельского хозяйства Тимофей Милованов во время рабочего заседания по развитию спиртовой отрасли с участием президента в Тернополе. Об этом сообщает Униан.

“Разные оценки - от 8 млрд грн, по нашим оценкам, потери акциза могут быть даже больше - до 10,5 млрд гривен“, - сказал Милованов.

Чиновник также акцентировал, что сейчас необходимо провести демонополизацию, детенизацию и приватизацию отрасли.

“Приватизация - возможные поступления в бюджет 6-7 млрд грн, постепенное сокращение теневого оборота... Демонополизация приведет к уничтожению уголовной и коррупционной составляющей и увеличению поступления акцизного налога - 8-10 млрд грн“, - добавил он.

Напомним, в Аграрном фонде, Укрспирте и Госпотребслужбе новое руководство.

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Теги: спирт, Милованов, Укрспирт
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