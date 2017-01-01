Убытки для бюджета от теневого рынка спирта могут достичь 10,5 млрд грн — Милованов
Убытки для бюджета Украины от теневого рынка спирта могут достичь 10,5 млрд грн. Такую информацию озвучил министр развития, экономики и сельского хозяйства Тимофей Милованов во время рабочего заседания по развитию спиртовой отрасли с участием президента в Тернополе. Об этом сообщает Униан.
“Разные оценки - от 8 млрд грн, по нашим оценкам, потери акциза могут быть даже больше - до 10,5 млрд гривен“, - сказал Милованов.
Чиновник также акцентировал, что сейчас необходимо провести демонополизацию, детенизацию и приватизацию отрасли.
“Приватизация - возможные поступления в бюджет 6-7 млрд грн, постепенное сокращение теневого оборота... Демонополизация приведет к уничтожению уголовной и коррупционной составляющей и увеличению поступления акцизного налога - 8-10 млрд грн“, - добавил он.
Напомним, в Аграрном фонде, Укрспирте и Госпотребслужбе новое руководство.
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