Гончарук сообщил, кого винить в случае срыва отопительного сезона

В газовых хранилищах Украины накоплено 21 млрд кубометров газа.

В газовых хранилищах Украины накоплено 21 млрд кубометров газа, ответственность за надлежащее теплоснабжение в домах украинцев лежит на местной власти. Правительство сделало все, чтобы отопительный сезон пришел вовремя. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“На этой неделе я еще раз лично проверил готовность всех газовых хранилищ к зиме. У нас рекордные 21,8 млрд м куб газа, работают одновременно все 11 хранилищ. Теперь вся ответственность за тепло в домах зимой в каждом конкретном городе - только на местной власти“, - написал Гончарук.

Премьер также сообщил, что на сегодня три области еще имеют долги перед Нафтогазом. Из-за этого в некоторых украинских городах отопительный сезон может начаться с задержкой.

“Правительство будет жестко реагировать на любой саботаж и задержку старта отопления в городах“, - подчеркнул Гончарук.

Напомним, Гончарук назвал условия для заключения контракта на транзит газа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram