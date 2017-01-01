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В НБУ рассказали, почему выросли зарплаты

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Нацбанк назвал несколько главных причин.
В НБУ рассказали, почему выросли зарплаты
В НБУ рассказали, почему выросли зарплаты
depositphotos.com

В Национальном банке назвали причины роста зарплат в Украине. Об этом говорится в ежеквартальном инфляционном отчете НБУ за октябрь 2019 года.

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В Нацбанке считают, что основной причиной роста зарплат послужило законодательное изменение минимальной зарплаты.

“Высокие темпы роста зарплат в Украине на протяжении последних лет обусловлены несколькими факторами. Весомый из них - законодательное изменение минимальной зарплаты. Она не только оказывает прямое влияние на вознаграждение работников с низким зарплатами, но ускоряет рост и других окладов“, - сообщили в НБУ.

Вторым по значению фактором изменения зарплаты в Нацбанке назвали инфляцию.

“Влияние этого фактора существенно усилился после кризиса 2014-2015 годов, но в последние годы снижается в ответ на ослабление инфляционного давления, чему способствуют жесткая монетарная политика и взвешенная фискальная политика“, - отметили в регуляторе.

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Теги: НБУ, зарплата, инфляция
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