Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Курс валют на 4 ноября: гривна снова укрепилась

Комментариев: 0
Курс доллара на межбанке в продаже вырос на девять копеек и составил 24,87 гривен за доллар, курс в покупке поднялся на восемь копеек – 24,83 гривен за доллар.
Гривна завершила неделю ростом
Гривна завершила неделю ростом
Пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на понедельник, 4 ноября, укрепил курс гривны по отношению к американскому доллару на восемь копеек – до 24,73 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 1 ноября.

Читай также: Нацбанк сменил независимого аудитора

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2473,8144 гривны (-8,0945);

– 100 евро – 2755,5819 гривны (-12,7393).

На пятницу, 1 ноября, Нацбанк укрепил курс гривны почти на 18 копеек – до 24,81 гривен за доллар.

Напомним, в НБУ рассказали, почему выросли зарплаты.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram   

Поделись:
Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, наличный курс доллара, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь