Курс валют на 4 ноября: гривна снова укрепилась

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на девять копеек и составил 24,87 гривен за доллар, курс в покупке поднялся на восемь копеек – 24,83 гривен за доллар.

Национальный банк Украины на понедельник, 4 ноября, укрепил курс гривны по отношению к американскому доллару на восемь копеек – до 24,73 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 1 ноября.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2473,8144 гривны (-8,0945);

– 100 евро – 2755,5819 гривны (-12,7393).

На пятницу, 1 ноября, Нацбанк укрепил курс гривны почти на 18 копеек – до 24,81 гривен за доллар.

Напомним, в НБУ рассказали, почему выросли зарплаты.

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