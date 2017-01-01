Госбюджет в октябре недополучил почти восемь миллиардов плановых доходов

В октябре бюджет недополучил почти 10% плановых доходов. По сравнению с октябрем 2018 года, доходы госбюджета снизились на 2,3%.

По сравнению с октябрем 2018 года, доходы госбюджета снизились на 2,3% Пресс-центр НБУ

Государственный бюджет Украины за октябрь 2019 года получил 70,992 млрд грн доходов, что на 7,836 миллиарда гривен, или на 9,9%, ниже планового показателя на этот период. Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины.

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По сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета в октябре снизились на 1,636 миллиарда гривен, или на 2,3%. Отмечается, что с начала года, за январь-октябрь, госбюджет получил 810,743 миллиарда гривен доходов, что на 47,174 миллиарда гривен, или на 5,5%, ниже планового показателя на этот период, но на 63,330 миллиарда гривен, или на 8,5%, выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Напомним, Зеленский сообщил, что расходы на чиновников сократят на 10%.

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