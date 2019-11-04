Госдолг США побил рекорд

Нынешние долговые проблемы США - наследие финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов.

Государственный долг США достиг новой рекордной отметки в $23 трлн. Соответствующие данные распространило в ежедневном отчете Министерство финансов США.

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Число, которое приводится в документе, отражает состояние госдолга страны на вечер 31 октября.

Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет со 108% ВВП в 2017 году до 117% ВВП в 2023 году. Нынешние долговые проблемы США - наследие финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга. Каждый раз по этому поводу разгораются политические баталии между демократами и республиканцами.

За восемь лет президентства Барака Обамы госдолг США вырос более чем на $9 трлн и почти достиг отметки в $20 трлн. Американские экономисты ожидают, что к 2026 году эта цифра может возрасти до $30 трлн.

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Стоит отметить, за два предыдущих месяца госдолг Украины вырос на 4 миллиарда долларов и составил 82,4 млрд долларов.

При этом по итогам 2018 года госдолг в целом вырос на 2,6%, или на 2,02 млрд долларов до 78,32 млрд долларов. Годом ранее госдолг увеличился на 7,5%, или на 5,33 млрд долларов до 76,31 млрд долларов.

Напомним, в Минфине рассказали о причинах роста госдолга.



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