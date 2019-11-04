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Украина начала отбор газа из ПХГ

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Потребление газа в Украине увеличилось до 110 млн кубометров в сутки. Поэтому начался отбор газа из ПХГ – пока 20 млн кубов в сутки.
Потребление газа в Украине увеличилось до 110 млн кубометров в сутки
Потребление газа в Украине увеличилось до 110 млн кубометров в сутки
depositphotos.com

Подземные хранилища Украины впервые с весны перешли к отбору природного газа в связи с похолоданием и началом отопительного сезона. Об этом сообщили председатель компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook в субботу, 2 ноября.

“В Украину пришло похолодание и включилось ТКЭ (предприятия теплокоммунэнерго – ред.). Как результат – потребление увеличилось до 110 млн кубометров в сутки. Поэтому начался отбор газа из ПХГ – 20 млн в сутки“, – написал Макогон.

Он отметил, что газа в хранилищах этого года достаточно для прохождения всей зимы – 21,785 млрд кубометров.

“Однако я все равно призываю всех экономно использовать энергоресурсы, особенно тепло“, – добавил глава компании.

Напомним, в Нафтогазе заявили о серьезном аргументе в переговорах с Газпромом.

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Теги: Украина, газ, хранилище, отопление, хранилища, ПХГ, похолодание
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  04.11.2019, 12:10
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И что?
ПТН ПНХ!!!!!!!!!!!!!!
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