Украина начала отбор газа из ПХГ
Потребление газа в Украине увеличилось до 110 млн кубометров в сутки. Поэтому начался отбор газа из ПХГ – пока 20 млн кубов в сутки.
Подземные хранилища Украины впервые с весны перешли к отбору природного газа в связи с похолоданием и началом отопительного сезона. Об этом сообщили председатель компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook в субботу, 2 ноября.
“В Украину пришло похолодание и включилось ТКЭ (предприятия теплокоммунэнерго – ред.). Как результат – потребление увеличилось до 110 млн кубометров в сутки. Поэтому начался отбор газа из ПХГ – 20 млн в сутки“, – написал Макогон.
Он отметил, что газа в хранилищах этого года достаточно для прохождения всей зимы – 21,785 млрд кубометров.
“Однако я все равно призываю всех экономно использовать энергоресурсы, особенно тепло“, – добавил глава компании.
Напомним, в Нафтогазе заявили о серьезном аргументе в переговорах с Газпромом.
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