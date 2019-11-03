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США могут отказаться от повышения пошлин на импортные автомобили

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Штаты могут отказаться от повышения пошлин на авто из стран ЕС, так как существует возможность договориться с европейскими концернами.
США могут отказаться от повышения пошлин на импортные автомобили
США могут отказаться от повышения пошлин на импортные автомобили
depositphotos.com
Администрация президента США может полностью отказаться от повышения пошлин на импортные автомобили, сообщил министр торговли страны Уилбур Росс в интервью Bloomberg

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По его словам, есть вероятность, что пошлины не понадобятся после проведения “хороших переговоров“ с японскими, европейскими и южнокорейскими автопроизводителями.
 
“Мы надеемся, что переговоры, которые мы вели с отдельными компаниями по поводу их планов капитальных вложений, принесут достаточно плодов, чтобы не было необходимости (в повышении пошлин – ред.)“, – сказал Росси.

Напомним, госдолг США побил рекорд.

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Теги: автомобили, США, Пошлины, налоги и пошлины
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