США могут отказаться от повышения пошлин на импортные автомобили
Штаты могут отказаться от повышения пошлин на авто из стран ЕС, так как существует возможность договориться с европейскими концернами.
Администрация президента США может полностью отказаться от повышения пошлин на импортные автомобили, сообщил министр торговли страны Уилбур Росс в интервью Bloomberg.
Читай также: США увеличили инвестиции в искусственный интеллект на 120%
По его словам, есть вероятность, что пошлины не понадобятся после проведения “хороших переговоров“ с японскими, европейскими и южнокорейскими автопроизводителями.
“Мы надеемся, что переговоры, которые мы вели с отдельными компаниями по поводу их планов капитальных вложений, принесут достаточно плодов, чтобы не было необходимости (в повышении пошлин – ред.)“, – сказал Росси.
Напомним, госдолг США побил рекорд.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил