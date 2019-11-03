Штаты могут отказаться от повышения пошлин на авто из стран ЕС, так как существует возможность договориться с европейскими концернами.

США могут отказаться от повышения пошлин на импортные автомобили depositphotos.com

По его словам, есть вероятность, что пошлины не понадобятся после проведения “хороших переговоров“ с японскими, европейскими и южнокорейскими автопроизводителями.



“Мы надеемся, что переговоры, которые мы вели с отдельными компаниями по поводу их планов капитальных вложений, принесут достаточно плодов, чтобы не было необходимости (в повышении пошлин – ред.)“, – сказал Росси.

Напомним, госдолг США побил рекорд.

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