В Украине прогнозируют рост цен на гаджеты и бытовую технику

Подорожание может произойти из-за нового законопроекта, зарегистрированного нардепами.

В Украине могут вырасти цены на электронику, работающую на аккумуляторах, а также на батарейки. Подорожание, возможно, затронет и гаджеты, бытовую технику. Об этом пишет Сегодня.

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Подорожание, возможно, случится из-за нового законопроекта, зарегистрированного нардепами. Проект предусматривает новые нормы утилизации батареек. Производителей батареек и аккумуляторов, импортирующих свой товар нам, впервые в истории Украины обяжут организовывать сбор и отправку использованной продукции на переработку за границу.

Такая инициатива, скорее всего, будет приветствоваться. Естественно, производители захотят окупить траты на логистику, транспортировку и так далее. Поэтому подорожанию быть, если законопроект все-таки будет принят.

“Норма обязательного сбора портативных батареек и аккумуляторов устанавливается законом. Как известно, сейчас у нас в стране нет ни одного такого завода. А вот законопроект как раз устанавливает четкие нормы того, сколько батареек должен собрать производитель. Его никто не будет заставлять сразу собирать все батарейки, которые были выпущены на рынок. Например, через 4 года после того, как закон вступит в силу, норма сбора батареек будет на уровне 10% от ввезенного количества, через 11 лет – 45% в год. Сделано это для того, чтобы производители смогли подготовиться к такой ответственности“, - сказала юрист реформы управления отходами Офиса поддержки реформ при Минэкоэнерго Татьяна Тевкун.

Эксперты утверждают, что законопроект не назначает новый налог на ввоз батареек. Однако специалисты не исключают того, что дополнительные расходы заставят производителей поднять цены и на батарейки, и на электронику, работающую на аккумуляторах.

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Специалисты считают, что подорожание произойдет, но при этом не будет значительным.

Однако экономисты имеют иное мнение. Они считают, что подорожание будет заметным и весьма существенным.

“Пока закон не принят, сложно сказать, насколько могут вырасти расходы производителей, но оценочно – на 3-5% от стоимости единицы продукции, как было в случае с утилизационным сбором на автомобили“, – предполагает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Напомним, нардепы предлагают новые правила растаможки автомобилей.

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