Между Украиной и РФ разворачивается война за миллиарды

Продолжается борьба за газовый контракт и российские долги.

Между Украиной и Россией разворачиваются очередные бои по поводу транзита газа в европейские страны depositphotos.com

Между Украиной и Россией разворачиваются очередные бои по поводу транзита газа в европейские страны. Об этом сообщает ТСН.

Если “Нафтогаз“ и “Газпром“ не подпишут новый долгосрочный контракт о транзите газа в ЕС, то в следующем году украинский бюджет рискует потерять несколько миллиардов долларов.

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В начале этой недели на переговорах в Брюсселе российская сторона всячески избегала конструктивного разговора с представителями украинского правительства и соблазняла европейцев в свою пользу. Дания стала последней страной ЕС, которая сдалась и предоставила разрешение на завершение строительства Северного потока-2.

Принципиальное несогласие Дании задержало проект на некоторое время и дала Украине шанс тщательнее подготовиться к очередной стычке в Россией. Например, заручиться поддержкой американских конгрессменов. В США к концу года надеются принять специальный законопроект, который предусматривает санкции на суда, прокладывающие подводные трубопроводы для Северного потока-2, заблокировав строительство.

Хотя, и эти намерение сегодня по большим вопросом. Под сомнения их поставил заместитель госсекретаря США Джон Салливан, который собирается стать послом США в России.

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Стоит отметить, что Россия имеет перед Украиной довольно крупный долг 3 миллиарда долларов, которые Москва никак не отдает. Сейчас Россия предлагает “забыть“ о долгах и подписывать новый контракт. Однако президент РФ Владимир Путин замалчивает свои истинные намерения: соглашение лишь на год, чтобы успеть достроить трубу в обход Украины, а также лишить отсуженных миллиардов долларов.

До газового сопротивления на этой неделе подключилась Верховная Рада. Депутаты решили принять закон о разделении газотранспортной системы “Нафтогаза“. Это крайне важный аргумент для европейцев, чтобы стать на нашу сторону и склонить россиян к подписанию контракта.

Напомним, в Нафтогазе заявили о серьезном аргументе в переговорах с Газпромом.



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