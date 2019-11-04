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Между Украиной и РФ разворачивается война за миллиарды

Комментариев: 5
Продолжается борьба за газовый контракт и российские долги.
Между Украиной и Россией разворачиваются очередные бои по поводу транзита газа в европейские страны
Между Украиной и Россией разворачиваются очередные бои по поводу транзита газа в европейские страны
depositphotos.com

Между Украиной и Россией разворачиваются очередные бои по поводу транзита газа в европейские страны. Об этом сообщает ТСН.

Если “Нафтогаз“ и “Газпром“ не подпишут новый долгосрочный контракт о транзите газа в ЕС, то в следующем году украинский бюджет рискует потерять несколько миллиардов долларов.

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В начале этой недели на переговорах в Брюсселе российская сторона всячески избегала конструктивного разговора с представителями украинского правительства и соблазняла европейцев в свою пользу. Дания стала последней страной ЕС, которая сдалась и предоставила разрешение на завершение строительства Северного потока-2.

Принципиальное несогласие Дании задержало проект на некоторое время и дала Украине шанс тщательнее подготовиться к очередной стычке в Россией. Например, заручиться поддержкой американских конгрессменов. В США к концу года надеются принять специальный законопроект, который предусматривает санкции на суда, прокладывающие подводные трубопроводы для Северного потока-2, заблокировав строительство.

Хотя, и эти намерение сегодня по большим вопросом. Под сомнения их поставил заместитель госсекретаря США Джон Салливан, который собирается стать послом США в России.

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Стоит отметить, что Россия имеет перед Украиной довольно крупный долг 3 миллиарда долларов, которые Москва никак не отдает. Сейчас Россия предлагает “забыть“ о долгах и подписывать новый контракт. Однако президент РФ Владимир Путин замалчивает свои истинные намерения: соглашение лишь на год, чтобы успеть достроить трубу в обход Украины, а также лишить отсуженных миллиардов долларов.

До газового сопротивления на этой неделе подключилась Верховная Рада. Депутаты решили принять закон о разделении газотранспортной системы “Нафтогаза“. Это крайне важный аргумент для европейцев, чтобы стать на нашу сторону и склонить россиян к подписанию контракта.

Напомним, в Нафтогазе заявили о серьезном аргументе в переговорах с Газпромом.

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Теги: газ, транзит газа через Украину, газовый контракт, Украина и Россия
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Комментариев (5)
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Антибес    04.11.2019, 12:02
Оценка:  -1
Антибес
Европе гораздо выгоднее получать газ напрямую от продавца чтобы не платить лишнее бабло за транзит.Это факт.Поэтому целесообразность транзита отпадает сама собой.Жа и политическая составляющая плюс к тому...А то"в нясь вийня с Расиий",но транзит её газа нам нужен.)))))
гость  (аноним)  04.11.2019, 11:56
Оценка:  0
гость
Люблю_Украину 04.11.2019, 11:37

Не пи..з..ди, плесень кацапская!
Земли, где добываются газ, нефть - не ваши! И оленеводы-аборигены, якуты, эвенки это помнят.
Специалисты, добывающие газ, углеводороды - или сплошь украинцы или из Гейропы.
Прибыль забирают жиды.
Что там ваше? Вы нищие! Вы говно!
гость  (аноним)  04.11.2019, 11:45
Оценка:  0
гость
Люблю_Украину 11:37 "потом еще и должен остался)"

ТАКАЯ ВАША ДОЛЯ, КАЦАПСКО-ЛОХОВСКАЯ!
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Г Ы-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
Люблю_Украину    04.11.2019, 11:37
Оценка:  0
Люблю_Украину
круто ,прямо как бывшая жена моего приятеля, взял голую босую, отмыл одел ,а потом еще и должен остался)
Антибес    04.11.2019, 12:04
Оценка:  0
Антибес
Должен остался?Похоже общие дети всплыли...Если же детей нет,то лохом не нужно быть.)))))
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