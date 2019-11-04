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В Киеве растут цены на жилье

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Рост продлится до конца года.
В Киеве растут цены на квартиры в новых ЖК
В Киеве растут цены на квартиры в новых ЖК
depositphotos.com

В украинской столице начали расти цены на жилье. Речь идет о жилищных комплексах. Об этом пишет UBR.

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Средняя стоимость квадратного метра жилья в новом жилищном комплексе выросла на 0,52%, до 20 800 грн. Об этом рассказал коммерческий директор мини-города Svitlo Park Александр Панфилов. При этом эксперт добавил, что в целом за год стоимость жилья такого формата снизилась на 3,93%.

Эксперт утверждает, что такая динамика роста цен связанна с укреплением национальной валюты, которое наблюдалось в течение года.

«По итогам октября можно констатировать незначительное колебание средних цен на квартиры в объектах комплексной застройки. В целом же в этом сегменте цены остаются стабильными», — сказал эксперт.

Если говорить о прогнозах, то в ближайшее время цены вырастут еще на 2-4%.

«Цена на первичном рынке крепко привязана к курсу доллара. Но застройщики в большинстве своем не торопились поднимать гривневые цены в связи с незначительным ростом курса доллара в октябре, считая его временным. Но в преддверии активного сезона застройщики имеют реальную возможность повысить цены в пределах 2-4%», — подчеркнул Панфилов.

Напомним, в Украине прогнозируют рост цен на гаджеты и бытовую технику.

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Теги: недвижимость, покупка квартиры, жилье в киеве
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
GreenPeace!    04.11.2019, 12:25
Оценка:  0
GreenPeace!
Купа людей, в Киеве, покупают квартиры.Пусть не ноют, что нет денег у людей.Я лично, ежедневно сталкиваюсь по работе с теми, кто купил квартиру в новострое.
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