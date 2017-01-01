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На саммите АСЕАН не смогли создать крупнейшую в мире ЗСТ

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Ключевой стала позиция Индии. Ее представители выразили обеспокоенность последствиями возможного притока недорогих китайских товаров.
Страны АСЕАН перенесли подписание соглашения на февраль 2020 года
Страны АСЕАН перенесли подписание соглашения на февраль 2020 года
facebook.com/ASEAN2019TH

Участники трехдневного саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке не смогли подписать соглашение о создании крупнейшей зоны свободной торговли в мире. Подписание документа отложено до февраля 2020 года, сообщила представитель правительства Таиланда в воскресенье, 3 ноября.

Участники переговоров не смогли прийти к единому мнению из-за Индии, которая выразила обеспокоенность последствиями возможного притока недорогих китайских товаров для местных компаний. Индийская сторона выдвинула новые требования, которым “сложно соответствовать“.

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Инициатором соглашения о создании зоны свободной торговли выступил Пекин. Обсуждаемый документ затрагивает 10 стран-членов АСЕАН, а также Австралию, Индию, КНР, Новую Зеландию, Южную Корею и Японию. Таким образом, соглашение охватывает страны, на долю которых приходится треть мировой экономики и почти половина населения планеты.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча ранее отметил, что подписание документа поспособствует экономическому росту, торговле и инвестициям. А МИД Китая заявил, что раннее заключение соглашения “создаст основу для экономической интеграции Восточной Азии“.

Напомним, в Киеве состоялся Украино-Израильский Инновационный Саммит.

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Теги: экономика, Китай, Индия, Таиланд, Азия, зона свободной торговли
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