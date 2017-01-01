На саммите АСЕАН не смогли создать крупнейшую в мире ЗСТ

Ключевой стала позиция Индии. Ее представители выразили обеспокоенность последствиями возможного притока недорогих китайских товаров.

Страны АСЕАН перенесли подписание соглашения на февраль 2020 года facebook.com/ASEAN2019TH

Участники трехдневного саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке не смогли подписать соглашение о создании крупнейшей зоны свободной торговли в мире. Подписание документа отложено до февраля 2020 года, сообщила представитель правительства Таиланда в воскресенье, 3 ноября.

Участники переговоров не смогли прийти к единому мнению из-за Индии, которая выразила обеспокоенность последствиями возможного притока недорогих китайских товаров для местных компаний. Индийская сторона выдвинула новые требования, которым “сложно соответствовать“.

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Инициатором соглашения о создании зоны свободной торговли выступил Пекин. Обсуждаемый документ затрагивает 10 стран-членов АСЕАН, а также Австралию, Индию, КНР, Новую Зеландию, Южную Корею и Японию. Таким образом, соглашение охватывает страны, на долю которых приходится треть мировой экономики и почти половина населения планеты.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча ранее отметил, что подписание документа поспособствует экономическому росту, торговле и инвестициям. А МИД Китая заявил, что раннее заключение соглашения “создаст основу для экономической интеграции Восточной Азии“.

Напомним, в Киеве состоялся Украино-Израильский Инновационный Саммит.

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