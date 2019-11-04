Большие штрафы и рост цен: что изменилось за прошлую неделю в Украине

Самые важные изменения, которые касаются каждого.

Что изменилось в Украине за прошлую неделю depositphotos.com

Депутаты голосуют за новые законопроекты, появляются новые правила. Что изменилось в Украине за прошедшую неделю, пишет Сегодня.

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Кассовый аппарат в смартфоне

О том, что в ближайшем времени бизнесмены смогут использовать специальное приложение, чтобы разместить кассовый аппарат в своем телефоне, стало известно давно. Однако на прошлой недели появились новые детали.

Соответствующее программное обеспечение бизнесмены смогут скачивать бесплатно.

“Речь идет о полнофункциональном решении, которое любой продавец сможет загрузить с сайта налогового органа, установить на свой гаджет, превратив его таким образом в кассовый аппарат. Использование этого общедоступного решения будет бесплатным для плательщика, без платы за обслуживание или “скрытых платежей“, – объяснили в Государственной налоговой службе (ГНС).

Кассовый аппарат в смартфоне станет доступным в 2020 году. РРО станет обязательным для отдельных категорий плательщиков единого налога на 2-4-й группах. В то же время, нововведение не коснется ФЛП, которые находятся на первой группе налогообложения.

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Депутаты внесли изменения в госбюджет-2019

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об изменениях в государственный бюджет Украины на 2019 год (№ 2283). Голосование прошло 31 октября, “за“ выступил 291 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Таким образом в бюджете появились дополнительные средства:

1,4 млрд грн для повышения уровня денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, Службы безопасности, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных Силах.

1,0 млрд грн для выплаты заработной платы шахтерам и недопущения отключения шахт от электроснабжения.

500 млн грн для резервного фонда на обеспечение ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в случае их наступления.

356 млн грн для социальной защиты украинцев, пострадавших из-за Чернобыльской катастрофы.



Рост цен на сигареты

Новость, которая огорчит курильщиков. Прогнозируется рост цен на сигареты. Средняя стоимость пачки может вырасти на 7 гривен. Об этом заявили на пресс-конференции руководители ассоциации Укртабак и руководители четырех крупнейших табачных компаний в стране — ­“Филип Моррис Украина“, “British American Tobacco Украина“, “Japan Tobacco International Украина“, “Imperial Tobacco в Украине“.

“Последствиями введения торговой наценки станут... повышение цены пачки сигарет в среднем на 7 грн уже с ноября 2019 года“, – заявили, в частности, в Imperial Tobacco.

Подорожание также обусловлено тем, что депутаты приняли законопроект № 1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, который содержит поправку об ограничении торговой наценки для производителей сигарет (производители обязаны будут продавать сигареты дистрибьюторам по цене не выше 80% от максимальной розничной цены).

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Более того, в 2020 году стоимость сигарет может вырасти на 40%, поскольку повысится ставка акцизного налога на табачную продукцию.

Отмена лимита на покупку валюты

Нацбанк Украины отменил лимиты на покупку валюты и банковских металлов – с 5 ноября снимаются ограничения, которые ранее были установлены на уровне 150 тысяч гривен в день.

Также прекращает действовать требование о представлении физическими лицами банкам документов, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты.

Штраф за перевозку детей без автокресла

Если ездите с ребенком в машине без автокресла — готовьтесь платить штраф. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект.

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Правила дорожного движения уже давно предусматривают запрет на перевозку детей до 12 лет и ростом до 145 сантиметров без использования специального автокресла. Правда, штрафов за такое нарушение не предусматривалось.

Теперь, если в машине есть ребенок, но нет автокресла, придется платить штраф в размере 30 необлагаемых минимумов – сейчас это 510 гривен. При повторном нарушении сумма наказания вырастает до 850 гривен.

Напомним, депутаты хотят повысить лимиты для предпринимателей.

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