Теперь проект бюджета будет отправлен на голосование в Верховную Раду.

Кабмин утвердил проект госбюджета на 2020 год с изменениями ко второму чтению kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины вечером 3 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2020 год с изменениями ко второму чтению. Об этом сообщается на сайте Правительства.

Теперь проект бюджета на 2020 год будет отправлен на голосование во втором чтении в Верховную Раду.

“Сегодня мы приняли проект бюджета-2020 ко второму чтению, обработав выводы Верховной Рады. Учитывая решение СНБО и комиссии по распределению средств на инвестпроекты, Бюджет принят с доработкой. Мы завершим и быстрее передадим документ в Верховную Раду. Для нас важен широкий диалог с нашими коллегами в парламенте и Президентом, поэтому с завтрашнего дня мы будем обсуждать проект бюджета. И, конечно, после подачи мы представим людям главный финансовый документ страны“, - отметила Министр финансов Оксана Маркарова.

Кроме того, Кабмин сократил численность работников райгосадминистраций (РГА). Это обусловлено тем, что в результате реформы децентрализации функции РГА активно переходят к объединенным территориальным общинам.

Напомним, Кабмин планирует уволить около 20 000 госслужащих.

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