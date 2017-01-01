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Кабмин перевел все выплаты госслужащих в безналичную форму - Дубилет

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Министр отметил, что центральные органы власти тратят 60 млн грн в год на банковские комиссии-за того, что платят зарплату наличными.
Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет
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Кабинет министров Украины принял решение перевести все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

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Министр отметил, что центральные органы власти и обладминистрации тратят большие деньги на банковские комиссии-за того, что платят зарплату наличными — около 60 млн грн в год. Около 7% сотрудников получают зарплату наличными, а не на банковский счет.

“Вчера мы приняли постановление Кабмина, которым переводим все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму. Это вопрос не только сбережения государственных средств, но и элементарной финансовой культуры. Никакой cashless мы не построим, если не начнем с себя. 60 млн грн — это не такая большая сумма в масштабе всего бюджета. Но это — один из многих мероприятий, который мы делаем, чтобы выполнить строгие KPI по оптимизации бюджета, которые ставит Владимир Зеленский и Алексей Гончарук“, - написал Дубилет.

Напомним, Дубилет рассказал о зарплате в Monobank.

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Теги: Кабмин, безналичный рассчет, зарплата
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