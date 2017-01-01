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Витренко считает, что Гройсман должен высказать ему благодарность

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Речь идет о решении Нафтогаза судится с Газпромом.
Юрий Витренко
Юрий Витренко
facebook.com

Победа НАК “Нафтогаз Украины“ над ОАО “Газпром“ в Стокгольмском арбитраже способствовала росту экономики Украины. Об этом исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины“ Юрий Витренко написал в Facebook.

“Я все еще жду личной благодарности со стороны Гройсмана, которому моя команда благодаря победе в Стокгольмском арбитраже обеспечила возможность выполнять госбюджет и показывать рост экономики“, - написал Витренко.

Витренко акцентировал, что такой рост был бы невозможен, если бы Нафтогаз решил не судится с Газпромом.

“Газпром еще ни разу долги Нафтогазу не списывал. Поэтому и начали судиться ... Может нам не нужно было выигрывать у Газпрома? Отдать им 4 миллиарда долларов за отобранный газ и еще 80 млрд по положению “бери или плати“? А где взять деньги на это?“ - написал исполнительный директор Нафтогаза.

Также Витренко считает, что если бы не судебные процессы, то Газпром мог прекратить плату за транзит газа по территории Украины.

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Он напомнил, что Стокгольмский арбитраж в контракте с Газпромом определен как единый механизм урегулирования споров. В контракте также указано, что его решения являются окончательными и обязательными для исполнения.

Напомним, в Нафтогазе заявили об увеличении долга Газпрома.

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Теги: Витренко, Нафтогаз, Газпром, Стокгольмский арбитраж
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