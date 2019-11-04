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Появился новый калькулятор, который просчитывает стоимость растаможки машин

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Сервис может прописать данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто.
Украинцы могут просчитать стоимость растаможки машины
Украинцы могут просчитать стоимость растаможки машины
depositphotos.com

Государственная таможенная служба объявила о запуске калькулятора, который просчитывает ориентировочную стоимость растаможивания автомобиля. Об этом в Facebook сообщил глава таможни Максим Нефедов.

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Пока калькулятор работает в тестовом режиме.

Нефедов рассказал, что сервис может прописать данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы на основе реальной информации миллиона машин и  более чем 2300 моделей.

Процесс создания базы был нелегким и занял на 1,5 месяца больше времени, чем планировалось изначально.

“Это рабочая база тех авто, которые были оформлены на таможне, ее почистили вручную от ошибок и опечаток, поэтому этот процесс и занял на 1,5 месяца дольше ожидаемого“, - подчеркнул глава ГТС.

Также Нефедов написал, что цены на авто указаны за 2018-2019 год. Они актуальны и на данное время.

“Что имеется в виду “за 2018-2019“? Скажем, Форд Фокус 2.0 2012 года выпуска в 2013 стоил одни деньги, а сейчас - совсем другие. Машина по параметрам не изменилась, но брать цифры по 2013-й и применять на 4.11.2019 нельзя. Поэтому берем оформления за относительно недавний промежуток времени, за который обесценивание не так существенно“, - подчеркнул Нефедов.

Протестировать сайт можно по ссылке: calc.customs.gov.ua. Но на данный момент сайт не работает. Скорее всего, из-за большого наплыва людей.

Напомним, нардепы предлагают новые правила растаможки автомобилей.

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Теги: растаможка авто, ГТС, Нефедов
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