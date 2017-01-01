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Кабмин планирует разрешить Укрпочте предоставлять гражданам финансовые услуги

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Можно будет получать карты, открывать счета и оформлять переводы.
Кабмин планирует разрешить Укрпочте предоставлять гражданам финансовые услуги
Кабмин планирует разрешить Укрпочте предоставлять гражданам финансовые услуги
facebook.com/ukrposhta

В правительстве планируют разрешить Укрпочте предоставлять гражданам финансовые услуги. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью РБК-Украина.

“Количество отделений Укрпочты больше, чем совокупное количество всех банковских отделений. Это – возможность ввести предоставление финансовых услуг в селах, ведь есть много малых сел, где нет никаких банков, а Укрпочта – это фактически единственная связь с внешним миром“, – отметил Криклий.

Планируется, что на Укрпочте люди смогут получать карты, открывать счета, а также совершать денежные переводы.

“Если сейчас для Укрпочты доставка пенсий убыточна, потому что нужно это покрывать. Когда машина едет в село, где тридцать жителей – это не очень прибыльно. А вот когда появятся финансовые услуги, можно будет выдавать карточки, открыть счет, доставлять наличные“, - сказал Криклий.

Напомним, в отделениях Укрпочты больше не будут продавать лотереи.

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Теги: Укрпочта, финансовые услуги, финансовые операции, Криклий
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